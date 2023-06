PCB Reveals Match Officials Panel For 2023-24 Cricket Season

This season will see the return of regional and departmental teams

First XI matches are scheduled to take place during the 2023-24 season

On Tuesday, the Pakistan Cricket Board revealed the group of match officials for the upcoming 2023-24 season.

This season will see the return of regional and departmental teams after a four-year absence, resulting in an expanded schedule.

In comparison to the previous season's 97 matches, approximately 200 First XI matches are scheduled to take place during the 2023-24 season.

“To cater for the enhanced requirement and following an annual appraisal process, the PCB has increased the number of match officials in each category. This will provide more opportunities to the match officials under the current system and also increases the earning chances after the PCB decided to increase the monthly retainers of the elite and supplementary panel by 20 per cent,” the PCB said in a press release.

“Additionally, the PCB has also increased match fees, daily allowances and retirement benefits of the match officials by 20 per cent.

PCB PANEL OF MATCH OFFICIALS 2023-24

PCB Elite Panel of Match Referees (13) - Aleem Khan Moosa (Karachi), Ali Naqvi (Lahore), Athar Laiq (Karachi), Bilal Moinul Haq Khiljee (Lahore), Iftikhar Ahmed (Karachi), Kamran Chaudhry (Lahore), Khalid Jamshed (Lahore), Muhammad Anees (Lahore), Muhammad Aslam (Quetta), Muhammad Iqbal Sheikh (Hyderabad), Muhammad Javed Malik (Multan), Nadeem Arshad (Faisalabad) and Sohail Idrees (Lahore)

PCB Elite Panel of Umpires (23) - Abdul Moqeet (Lahore), Aleem Dar (Lahore), Aley Haider (Karachi), Asif Yaqoob (Islamabad), Aslam Bareach (Quetta), Faisal Khan Afridi (Sargodha), Farooq Ali Khan (Abbottabad), Ghulam Sarwar (Sibi), Imran Jawed (Karachi), Imranullah Aslam (Bahawalpur), Kashif Sohail (Khanewal), Majid Hussain (AJK), Muhammad Asif (Lahore), Muhammad Sajid (Charsadda), Nasir Hussain (Lahore), Qaiser Khan (Lahore), Rashid Riaz Waqar (Lahore), Saqib Khan (Abbottabad), Shozab Raza (Lahore), Syed Imtiaz Iqbal (Karachi), Tariq Rasheed (Lahore), Waleed Yaqub (Lahore) and Zulfiqar Jan (Charsadda)

PCB Supplementary Panel of Match Referees (11) - Abu-al-Hasnat Rao (Lahore), Ahmer Saeed (Karachi), Ali Gohar (Karachi), Allah Ditto (Islamabad), Fazal Akbar Shah (Peshawar), Ghulam Mustafa (Kasur), Inamullah Khan (Lahore), Muhammad Amiruddin Ansari (Karachi), Saman Zulfiqar (Sheikhupura), Samiul Haq (Faisalabad) and Sohail Khan (Lahore)

PCB Supplementary Panel of Umpires (28) - Abdul Karim (Naseerabad), Aftab Hussain Gillani (Bahawalpur), Ahmed Nadeem (Peshawar), Ahmed Shahab (Lahore), Aqeel Aadil Khan (Karachi), Asif Farooq Awan (Gujranwala), Dilshad Ali (Multan), Haroon Malik (Sargodha), Hashim Ali (Lodhran), Hassan Mahmood (Lahore), Irfan Haider (Islamabad), Kamran Khalil (Lahore), Khalid Mehmood Snr. (Karachi), Mir Dad (Islamabad), Muhammad Basit (Lahore), Muhammad Fayyaz (Peshawar), Muhammad Imran (Sargodha), Muhammad Irfan Dilshad (Lahore), Muhammad Kaleem (Lahore), Muhammad Waqas (Lahore), Qaiser Waheed (Lahore), Rafiq Ahmad (Dadu), Rana Muhammad Arshad (Faisalabad), Raza Asghar (Sheikhupura), Saleem Butt (Rawalpindi), Sultan Mahmood (Loralai), Syed Fahim Ahmed Bukhari (Karachi) and Waqar Ahmed (Islamabad)

PCB Development Panel of Umpires (40) - Aamer Atta (DG Khan), Abdul Qayoom (Karachi), Abdul Wasay (Kohat), Abrar Ahmed (Kasur), Adnan Rashid (Lahore), Ajmal Khan (Swat), Akhtar Ali (Karachi), Anser Mahmood (Pattoki), Asim Alvi (Karachi), Farooq Anwar Bajwa (Faisalabad), Farooq Jan (Charsadda), Ghayyur Hussain (Peshawar), Hameed Khan (Quetta), Hidayatullah (Pishin), Jaffar Hussain (Peshawar), Jamshid Hussain (Peshawar), Khalid Mahmood Jnr. (Quetta), Khalil Ahmad Siddiqi (Kasur), Maqbool Ahmed (Faisalabad), Mesam Turabi (Gujjar Khan), Muhammad Aamir Sharif (Kohat), Muhammad Arif (DI Khan), Muhammad Yousaf (DG Khan), Mumtaz Ali (Loralai), Munir Ahmed (Kasur), Naik Muhammad (Kohat), Nasar Khan (Mardan), Naseer Ahmed (Chakwal), Naushad Khan (Peshawar), Naveed Khan (Nowshera), Noor ul Hakam (Buner), Raweed Khan (Charsadda), Sagheer Ahmed (Lahore), Saifullah Khan (Sargodha), Shahid Qayyum (Faisalabad), Shamim Ansari (Karachi), Sohail Khan (Charssada), Sohail Zaman Khattak (Peshawar), , Waqas Zeb (Lahore) and Zeeshan Arif (Mirpur, AJK)

PCB Women’s Panel of Umpires (7) - Afia Amin (Lahore), Humairah Farah (Lahore), Nazia Nazir (Lahore), Riffat Mustafa (Kasur), Sabahat Rasheed (Lahore), Saleema Imtiaz (Karachi) and Shakila Rafiq (Kasur)

ICC International Panel of Match Officials (6) - Aleem Dar (Lahore), Asif Yaqoob (Islamabad), Rashid Riaz Waqar (Lahore), Faisal Khan Afridi (Sargodha) (all umpires); Muhammad Javed Malik (Multan) and Ali Naqvi (Lahore) (both match referees)