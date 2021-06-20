Double Click 728 x 90
Double Click 900 x 250

Gold Price in Saudi Arabia today on, 20th June 2021

Muhammad NomanWeb Editor

20th Jun, 2021. 06:30 am
Double Click 160 x 600
Gold Price Today in Saudi Arabia

SAR: Today Gold Rate in Saudi Arabia (SAR) is Sar. 212.75 for 24k per gram. And Sar. 195.31 for 22 karat gold. Today live gold price in Saudi Arabia and different cities of Saudi Arabia.

Gold Rates Saudi Arabia Today (SAR)

Check the latest rate of Gold price in Saudi Arabia (Saudi Riyal) (Updated, 20th June 2021).

Location Gram 21K Gram 24K Gram 22K
Saudi Arabia 186.16 SAR 212.75 SAR 195.31 SAR

These rates are given in 1 tola, 1 gram and 10 grams formats in SAR Saudi Riyal currency. Gold Rates are provided by the local gold markets and bullion markets of Saudi Arabia every day.

Double Click 300 x 250

Download BOL News App for latest news

Read More

BTC TO PKR: 1 Bitcoin to Pakistan Rupee
1 hour ago
Bitcoin to PKR: Today 1 Bitcoin rate in Pakistan on, 20th June 2021

Karachi: Today 1 Bitcoin to PKR (BTC to PKR) according to the...
Today Currency Exchange Rate
2 hours ago
Currency rates in Pakistan – 20th June 2021

Karachi: Latest Currency Rates in Pakistan today on 20th June 2021, Check currency...
Today Gold Rate in UAE (Dubai)
3 hours ago
Dubai Gold Rate: Today Gold Rate in UAE for, 20th June 2021

UAE: Today Gold Rate in UAE updated on, (20th, June 2021) today 24...
Dollar Value Falls Below Rs155 In Inter Bank Market
3 hours ago
Latest dollar rate in Pakistan today on, 20th June 2021

Karachi: Today’s USD to PKR (Dollar Price in Pakistan Rupee 2021) exchange rate...
SAR TO PKR: 1 Saudi Riyal to Pakistan Rupee
3 hours ago
Saudi Riyal to PKR: Today 1 SAR TO PKR Open market on, 20th June 2021

Karachi: Today 1 Saudi Riyal To PKR open market exchange rate (Updated, 20th...
Gold Rates: Today Gold Rate in Pakistan
3 hours ago
Gold Rate in Pakistan today on, 20th June 2021

Karachi: Latest Gold Rate in Pakistan today (20th, June 2021) is being sold...
Double Click 300 x 250

Recent News

BTC TO PKR: 1 Bitcoin to Pakistan Rupee
1 hour ago
Bitcoin to PKR: Today 1 Bitcoin rate in Pakistan on, 20th June 2021

Karachi: Today 1 Bitcoin to PKR (BTC to PKR) according to the...
AED TO PKR (Dirham to PKR)
2 hours ago
UAE Dirham to PKR: Today 1 AED TO PKR Open market on, 20th June 2021

KARACHI: Today (UAE Dirham to PKR) exchange rate in Pakistan’s currency market...
Today Currency Exchange Rate
2 hours ago
Currency rates in Pakistan – 20th June 2021

Karachi: Latest Currency Rates in Pakistan today on 20th June 2021, Check currency...
Today Gold Rate in UAE (Dubai)
3 hours ago
Dubai Gold Rate: Today Gold Rate in UAE for, 20th June 2021

UAE: Today Gold Rate in UAE updated on, (20th, June 2021) today 24...