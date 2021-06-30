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Saudi Gold Rates on, 30th June 2021

Muhammad NomanWeb Editor

30th Jun, 2021. 06:00 am
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GOLD RATES SAUDI ARABIA

SAR: Today Gold Rate in Saudi Arabia (SAR) is Sar. 212.41 for 24k per gram. And Sar. 194.99 for 22 karat gold. Today live gold price in Saudi Arabia and different cities of Saudi Arabia.

Gold Rates Saudi Arabia Today (SAR)

Check the latest rate of Gold price in Saudi Arabia (Saudi Riyal) (Updated, 30th June 2021).

Location Gram 21K Gram 24K Gram 22K
Saudi Arabia 185.86 SAR 212.41 SAR 194.99 SAR

These rates are given in 1 tola, 1 gram and 10 grams formats in SAR Saudi Riyal currency. Gold Rates are provided by the local gold markets and bullion markets of Saudi Arabia every day.

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