Ramadan calendar Karachi 2021: Today Sehri timing Karachi, Iftar timing Karachi

Karachi: Today Ramadan calendar Karachi 2021 has been updated, Karachi Ramazan timing 2021, Daily Sehr o Iftar Timings for Karachi, Pakistan, in the Year 2021. BOL News updates Sehar and Iftar timings for different cities in Karachi.

Ramadan Calendar Karachi 2021

According to Ramadan schedule Karachi 2021 both Fiqa Hanfi Sunni & Fiqa Jafri. Find 30 days Ramadan time table 2021 for Karachi.

Karachi Sehr & Iftari Timings Of Next 30 Days (Fiqa Hanfi Sunni)

Date Sehr Time Iftaar Time 17 April 2021 04:49 18:56 18 April 2021 04:48 18:56 19 April 2021 04:47 18:57 20 April 2021 04:45 18:57 21 April 2021 04:44 18:58 22 April 2021 04:43 18:58 23 April 2021 04:42 18:59 24 April 2021 04:41 18:59 25 April 2021 04:40 18:59 26 April 2021 04:39 19:00 27 April 2021 04:38 19:00 28 April 2021 04:37 19:01 29 April 2021 04:36 19:01 30 April 2021 04:35 19:02 01 May 2021 04:35 19:02 02 May 2021 04:34 19:03 03 May 2021 04:33 19:03 04 May 2021 04:32 19:04 05 May 2021 04:31 19:04 06 May 2021 04:30 19:05 07 May 2021 04:29 19:05 08 May 2021 04:28 19:06 09 May 2021 04:28 19:06 10 May 2021 04:27 19:07 11 May 2021 04:26 19:07 12 May 2021 04:25 19:08 13 May 2021 04:25 19:08 14 May 2021 04:24 19:09 15 May 2021 04:23 19:09 16 May 2021 04:22 19:10