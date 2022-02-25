Islamabad vs Lahore Live Score | IU vs LQ 2nd Eliminator Match | Ball by Ball updates
Islamabad vs Lahore Live: Islamabad United and Lahore Qalandars will meet in the second eliminator match of the HBL Pakistan Super League (PSL) seventh edition 2022 at Gaddafi Stadium Lahore.
Islamabad vs Lahore Live: Islamabad United and Lahore Qalandars will meet in the second eliminator match of the HBL Pakistan Super League (PSL) seventh edition 2022 at Gaddafi Stadium Lahore.
Lahore Qalandars will be led by Shaheen Afridi, while Islamabad United will be led by Shadab Khan.
In the current PSL, both teams have played two matches, with Lahore Qalandars winning both times.
The team that wins the match will face Multan Sultans in the final, while the losing team will be eliminated from the tournament.
Islamabad vs Lahore Live Score | IU vs LQ 2nd Eliminator Match
Pakistan Super League
Fri, 25 Feb - Eliminator 2 - Gaddafi Stadium, Lahore
Lahore Qalandars
Islamabad United
Qalandars won by 6 runs
Lahore Qalandars vs Islamabad United - 2nd Innings
20th OverD Wiese 1 Runs2 Wickets8.23 Run Rate10/16220.4W
D Wiese balls to Waqas Maqsood - Wicket20.3W
D Wiese balls to Mohammad Wasim - Wicket20.2
D Wiese balls to Mohammad Wasim - no run20.1
D Wiese balls to Mohammad Wasim - no run
19th OverHaris Rauf 9 Runs1 Wickets8.47 Run Rate8/1628 Runs Required on 6 Remaining Balls19.6W
Haris Rauf balls to Asif Ali - Wicket19.5
Haris Rauf balls to Asif Ali - no run19.41
Haris Rauf balls to Mohammad Wasim - 1 run19.31
Haris Rauf balls to Asif Ali - 1 run19.26
Haris Rauf balls to Asif Ali - SIX runs19.11
Haris Rauf balls to Mohammad Wasim - 1 run
18th OverZaman Khan 5 Runs1 Wickets8.44 Run Rate7/15317 Runs Required on 12 Remaining Balls18.61
Zaman Khan balls to Mohammad Wasim - 1 run18.51
Zaman Khan balls to Asif Ali - 1 run18.41
Zaman Khan balls to Mohammad Wasim - 1 run18.31
Zaman Khan balls to Asif Ali - 1 run18.2W
Zaman Khan balls to Hasan Ali - Wicket18.11
Zaman Khan balls to Asif Ali - 1 run
17th OverShaheen Shah Afridi 13 Runs8.64 Run Rate6/14722 Runs Required on 18 Remaining Balls17.74
Shaheen Shah Afridi balls to Hasan Ali - Four runs17.61
Shaheen Shah Afridi balls to Asif Ali - 1 run17.52
Shaheen Shah Afridi balls to Asif Ali - 2 runs17.41n
Shaheen Shah Afridi balls to Hasan Ali - 1 - no ball17.31
Shaheen Shah Afridi balls to Asif Ali - 1 run17.24
Shaheen Shah Afridi balls to Asif Ali - Four runs17.1
Shaheen Shah Afridi balls to Asif Ali - no run
16th OverHaris Rauf 4 Runs1 Wickets8.37 Run Rate6/13435 Runs Required on 24 Remaining Balls16.6
Haris Rauf balls to Hasan Ali - no run16.51
Haris Rauf balls to Asif Ali - 1 run16.41
Haris Rauf balls to Hasan Ali - 1 run16.31
Haris Rauf balls to Asif Ali - 1 run16.21
Haris Rauf balls to Hasan Ali - 1 run16.1W
Haris Rauf balls to AD Hales - Wicket
15th OverShaheen Shah Afridi 4 Runs8.66 Run Rate5/13239 Runs Required on 30 Remaining Balls15.62
Shaheen Shah Afridi balls to Asif Ali - 2 runs15.5
Shaheen Shah Afridi balls to Asif Ali - no run15.4
Shaheen Shah Afridi balls to Asif Ali - no run15.3
Shaheen Shah Afridi balls to Asif Ali - no run15.2
Shaheen Shah Afridi balls to Asif Ali - no run15.12
Shaheen Shah Afridi balls to Asif Ali - 2 runs
14th OverZaman Khan 8 Runs1 Wickets9 Run Rate5/13043 Runs Required on 36 Remaining Balls14.61
Zaman Khan balls to Asif Ali - 1 run14.5
Zaman Khan balls to Asif Ali - no run14.4W
Zaman Khan balls to AD Hales - Wicket14.32
Zaman Khan balls to AD Hales - 2 runs14.21
Zaman Khan balls to Azam Khan - 1 run14.14
Zaman Khan balls to Azam Khan - Four runs
13th OverHaris Rauf 11 Runs9.07 Run Rate4/12351 Runs Required on 42 Remaining Balls13.71
Haris Rauf balls to Azam Khan - 1 run13.61
Haris Rauf balls to AD Hales - 1 run13.51
Haris Rauf balls to Azam Khan - 1 run13.4
Haris Rauf balls to Azam Khan - no run13.31
Haris Rauf balls to AD Hales - 1 run13.22
Haris Rauf balls to AD Hales - 2 runs13.15w
Haris Rauf balls to AD Hales - WIDE ball
12th OverD Wiese 11 Runs8.91 Run Rate4/10762 Runs Required on 48 Remaining Balls12.76
D Wiese balls to Azam Khan - SIX runs12.61
D Wiese balls to AD Hales - 1 run12.51w
D Wiese balls to AD Hales - WIDE ball12.41
D Wiese balls to Azam Khan - 1 run12.31
D Wiese balls to AD Hales - 1 run12.21
D Wiese balls to Azam Khan - 1 run12.1
D Wiese balls to Azam Khan - no run
11th OverSR Patel 14 Runs8.72 Run Rate4/9873 Runs Required on 54 Remaining Balls11.61
SR Patel balls to Azam Khan - 1 run11.5
SR Patel balls to Azam Khan - no run11.41
SR Patel balls to AD Hales - 1 run11.36
SR Patel balls to AD Hales - SIX runs11.24
SR Patel balls to AD Hales - Four runs11.12
SR Patel balls to AD Hales - 2 runs
10th OverD Wiese 9 Runs8.2 Run Rate4/8387 Runs Required on 60 Remaining Balls10.61
D Wiese balls to AD Hales - 1 run10.51
D Wiese balls to Azam Khan - 1 run10.44
D Wiese balls to Azam Khan - Four runs10.31
D Wiese balls to AD Hales - 1 run10.21
D Wiese balls to Azam Khan - 1 run10.11
D Wiese balls to AD Hales - 1 run
9th OverZaman Khan 6 Runs8.11 Run Rate4/7396 Runs Required on 66 Remaining Balls9.61
Zaman Khan balls to AD Hales - 1 run9.51
Zaman Khan balls to Azam Khan - 1 run9.42
Zaman Khan balls to Azam Khan - 2 runs9.31
Zaman Khan balls to AD Hales - 1 run9.21
Zaman Khan balls to Azam Khan - 1 run9.1
Zaman Khan balls to Azam Khan - no run
8th OverMohammad Hafeez 13 Runs8.37 Run Rate4/67102 Runs Required on 72 Remaining Balls8.61
Mohammad Hafeez balls to Azam Khan - 1 run8.51
Mohammad Hafeez balls to AD Hales - 1 run8.41
Mohammad Hafeez balls to Azam Khan - 1 run8.34
Mohammad Hafeez balls to Azam Khan - Four runs8.26
Mohammad Hafeez balls to Azam Khan - SIX runs8.1
Mohammad Hafeez balls to Azam Khan - no run
7th OverHaris Rauf 7 Runs7.71 Run Rate4/55115 Runs Required on 78 Remaining Balls7.64
Haris Rauf balls to AD Hales - Four runs7.51
Haris Rauf balls to Azam Khan - 1 run7.4
Haris Rauf balls to Azam Khan - no run7.31
Haris Rauf balls to AD Hales - 1 run7.2
Haris Rauf balls to AD Hales - no run7.11
Haris Rauf balls to Azam Khan - 1 run
6th OverSR Patel 6 Runs1 Wickets7.83 Run Rate4/48122 Runs Required on 84 Remaining Balls6.61
SR Patel balls to Azam Khan - 1 run6.5
SR Patel balls to Azam Khan - no run6.4W
SR Patel balls to LA Dawson - Wicket6.34
SR Patel balls to LA Dawson - Four runs6.2
SR Patel balls to LA Dawson - no run6.11
SR Patel balls to AD Hales - 1 run
5th OverZaman Khan 13 Runs1 Wickets8.2 Run Rate3/41128 Runs Required on 90 Remaining Balls5.74
Zaman Khan balls to LA Dawson - Four runs5.64
Zaman Khan balls to LA Dawson - Four runs5.5
Zaman Khan balls to LA Dawson - no run5.4W
Zaman Khan balls to Shadab Khan - Wicket5.34
Zaman Khan balls to Shadab Khan - Four runs5.21w
Zaman Khan balls to Shadab Khan - WIDE ball5.1
Zaman Khan balls to Shadab Khan - no run
4th OverSR Patel 11 Runs7 Run Rate2/34141 Runs Required on 96 Remaining Balls4.61
SR Patel balls to Shadab Khan - 1 run4.51
SR Patel balls to AD Hales - 1 run4.41
SR Patel balls to Shadab Khan - 1 run4.32
SR Patel balls to Shadab Khan - 2 runs4.2
SR Patel balls to Shadab Khan - no run4.16
SR Patel balls to Shadab Khan - SIX runs
3rd OverShaheen Shah Afridi 1 Runs2 Wickets5.66 Run Rate2/17152 Runs Required on 102 Remaining Balls3.6W
Shaheen Shah Afridi balls to WG Jacks - Wicket3.5
Shaheen Shah Afridi balls to WG Jacks - no run3.41
Shaheen Shah Afridi balls to AD Hales - 1 run3.3W
Shaheen Shah Afridi balls to PR Stirling - Wicket3.2
Shaheen Shah Afridi balls to PR Stirling - no run3.1
Shaheen Shah Afridi balls to PR Stirling - no run
2nd OverSR Patel 2 Runs8 Run Rate0/16153 Runs Required on 108 Remaining Balls2.6
SR Patel balls to AD Hales - no run2.51
SR Patel balls to PR Stirling - 1 run2.4
SR Patel balls to PR Stirling - no run2.3
SR Patel balls to PR Stirling - no run2.21
SR Patel balls to AD Hales - 1 run2.1
SR Patel balls to AD Hales - no run
1st OverShaheen Shah Afridi 14 Runs14 Run Rate0/18155 Runs Required on 114 Remaining Balls1.61
Shaheen Shah Afridi balls to AD Hales - 1 run1.51
Shaheen Shah Afridi balls to PR Stirling - 1 run1.46
Shaheen Shah Afridi balls to PR Stirling - SIX runs1.31
Shaheen Shah Afridi balls to AD Hales - 1 run1.21
Shaheen Shah Afridi balls to PR Stirling - 1 run1.14
Shaheen Shah Afridi balls to PR Stirling - Four runs
Match Details
2nd Eliminator Match: Islamabad United vs Lahore Qalandars
Venue: Gaddafi Stadium, Lahore
Date & Time: 24th February at 07:30 PM IST and 07:00 PM Local Time
Live Streaming: Daraz App
Islamabad United vs Lahore Qalandars Pitch Report
The Gaddafi Stadium in Lahore is a ground that helps hitters and bowlers alike. The squad that wins the coin toss will be the first to bowl. Spinners can be crucial in winning a match.
Playing XIs for IU vs LQ
Islamabad United
Alex Hales, Will Jacks, Shadab Khan (c), Azam Khan (wk), Asif Ali, Faheem Ashraf, Liam Dawson, Hasan Ali, Athar Mahmood, Zahid Mahmood, Waqas Maqsood
Lahore Qalandars
Fakhar Zaman, Philip Salt (wk), Abdullah Shafique, Kamran Ghulam, Mohammad Hafeez, Harry Brook, David Wiese, Shaheen Afridi (c), Fawad Ahmed, Haris Rauf, Zaman Khan
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