Islamabad vs Lahore Live Score | IU vs LQ 2nd Eliminator Match | Ball by Ball updates

20th Over

155 Runs Required on 114 Remaining Balls

Shaheen Shah Afridi 14 Runs 14 Run Rate 0/18 155 Runs Required on 114 Remaining Balls

153 Runs Required on 108 Remaining Balls

SR Patel 2 Runs 8 Run Rate 0/16 153 Runs Required on 108 Remaining Balls

152 Runs Required on 102 Remaining Balls

Shaheen Shah Afridi 1 Runs 2 Wickets 5.66 Run Rate 2/17 152 Runs Required on 102 Remaining Balls

141 Runs Required on 96 Remaining Balls

SR Patel 11 Runs 7 Run Rate 2/34 141 Runs Required on 96 Remaining Balls

128 Runs Required on 90 Remaining Balls

Zaman Khan 13 Runs 1 Wickets 8.2 Run Rate 3/41 128 Runs Required on 90 Remaining Balls

122 Runs Required on 84 Remaining Balls

SR Patel 6 Runs 1 Wickets 7.83 Run Rate 4/48 122 Runs Required on 84 Remaining Balls

115 Runs Required on 78 Remaining Balls

Haris Rauf 7 Runs 7.71 Run Rate 4/55 115 Runs Required on 78 Remaining Balls

102 Runs Required on 72 Remaining Balls

Mohammad Hafeez 13 Runs 8.37 Run Rate 4/67 102 Runs Required on 72 Remaining Balls

96 Runs Required on 66 Remaining Balls

Zaman Khan 6 Runs 8.11 Run Rate 4/73 96 Runs Required on 66 Remaining Balls

87 Runs Required on 60 Remaining Balls

D Wiese 9 Runs 8.2 Run Rate 4/83 87 Runs Required on 60 Remaining Balls

73 Runs Required on 54 Remaining Balls

SR Patel 14 Runs 8.72 Run Rate 4/98 73 Runs Required on 54 Remaining Balls

62 Runs Required on 48 Remaining Balls

D Wiese 11 Runs 8.91 Run Rate 4/107 62 Runs Required on 48 Remaining Balls

51 Runs Required on 42 Remaining Balls

Haris Rauf 11 Runs 9.07 Run Rate 4/123 51 Runs Required on 42 Remaining Balls

43 Runs Required on 36 Remaining Balls

Zaman Khan 8 Runs 1 Wickets 9 Run Rate 5/130 43 Runs Required on 36 Remaining Balls

39 Runs Required on 30 Remaining Balls

Shaheen Shah Afridi 4 Runs 8.66 Run Rate 5/132 39 Runs Required on 30 Remaining Balls

35 Runs Required on 24 Remaining Balls

Haris Rauf 4 Runs 1 Wickets 8.37 Run Rate 6/134 35 Runs Required on 24 Remaining Balls

22 Runs Required on 18 Remaining Balls

Shaheen Shah Afridi 13 Runs 8.64 Run Rate 6/147 22 Runs Required on 18 Remaining Balls

17 Runs Required on 12 Remaining Balls

Zaman Khan 5 Runs 1 Wickets 8.44 Run Rate 7/153 17 Runs Required on 12 Remaining Balls

8 Runs Required on 6 Remaining Balls

Haris Rauf 9 Runs 1 Wickets 8.47 Run Rate 8/162 8 Runs Required on 6 Remaining Balls

2nd Eliminator Match: Islamabad United vs Lahore Qalandars

Venue: Gaddafi Stadium, Lahore

Date & Time: 24th February at 07:30 PM IST and 07:00 PM Local Time

Live Streaming: Daraz App

The Gaddafi Stadium in Lahore is a ground that helps hitters and bowlers alike. The squad that wins the coin toss will be the first to bowl. Spinners can be crucial in winning a match.

Islamabad United

Alex Hales, Will Jacks, Shadab Khan (c), Azam Khan (wk), Asif Ali, Faheem Ashraf, Liam Dawson, Hasan Ali, Athar Mahmood, Zahid Mahmood, Waqas Maqsood

Lahore Qalandars

Fakhar Zaman, Philip Salt (wk), Abdullah Shafique, Kamran Ghulam, Mohammad Hafeez, Harry Brook, David Wiese, Shaheen Afridi (c), Fawad Ahmed, Haris Rauf, Zaman Khan

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