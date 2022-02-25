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Web Desk BOL News

25th Feb, 2022. 09:13 pm
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Islamabad vs Lahore Live Score | IU vs LQ 2nd Eliminator Match | Ball by Ball updates

Islamabad vs Lahore Live: Islamabad United and Lahore Qalandars will meet in the second eliminator match of the HBL Pakistan Super League (PSL) seventh edition 2022 at Gaddafi Stadium Lahore.

Web Desk BOL News

25th Feb, 2022. 09:13 pm
Islamabad vs Lahore Live
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Islamabad vs Lahore Live: Islamabad United and Lahore Qalandars will meet in the second eliminator match of the HBL Pakistan Super League (PSL) seventh edition 2022 at Gaddafi Stadium Lahore.

Lahore Qalandars will be led by Shaheen Afridi, while Islamabad United will be led by Shadab Khan.

In the current PSL, both teams have played two matches, with Lahore Qalandars winning both times.

The team that wins the match will face Multan Sultans in the final, while the losing team will be eliminated from the tournament.

Islamabad vs Lahore Live Score | IU vs LQ 2nd Eliminator Match

Lahore Qalandars vs Islamabad United - 2nd Innings

  • 20th Over

    D Wiese 1 Runs2 Wickets8.23 Run Rate10/162
  • 20.4
    W

    D Wiese balls to Waqas Maqsood - Wicket

  • 20.3
    W

    D Wiese balls to Mohammad Wasim - Wicket

  • 20.2

    D Wiese balls to Mohammad Wasim - no run

  • 20.1

    D Wiese balls to Mohammad Wasim - no run

  • 19th Over

    Haris Rauf 9 Runs1 Wickets8.47 Run Rate8/1628 Runs Required on 6 Remaining Balls
  • 19.6
    W

    Haris Rauf balls to Asif Ali - Wicket

  • 19.5

    Haris Rauf balls to Asif Ali - no run

  • 19.4
    1

    Haris Rauf balls to Mohammad Wasim - 1 run

  • 19.3
    1

    Haris Rauf balls to Asif Ali - 1 run

  • 19.2
    6

    Haris Rauf balls to Asif Ali - SIX runs

  • 19.1
    1

    Haris Rauf balls to Mohammad Wasim - 1 run

  • 18th Over

    Zaman Khan 5 Runs1 Wickets8.44 Run Rate7/15317 Runs Required on 12 Remaining Balls
  • 18.6
    1

    Zaman Khan balls to Mohammad Wasim - 1 run

  • 18.5
    1

    Zaman Khan balls to Asif Ali - 1 run

  • 18.4
    1

    Zaman Khan balls to Mohammad Wasim - 1 run

  • 18.3
    1

    Zaman Khan balls to Asif Ali - 1 run

  • 18.2
    W

    Zaman Khan balls to Hasan Ali - Wicket

  • 18.1
    1

    Zaman Khan balls to Asif Ali - 1 run

  • 17th Over

    Shaheen Shah Afridi 13 Runs8.64 Run Rate6/14722 Runs Required on 18 Remaining Balls
  • 17.7
    4

    Shaheen Shah Afridi balls to Hasan Ali - Four runs

  • 17.6
    1

    Shaheen Shah Afridi balls to Asif Ali - 1 run

  • 17.5
    2

    Shaheen Shah Afridi balls to Asif Ali - 2 runs

  • 17.4
    1n

    Shaheen Shah Afridi balls to Hasan Ali - 1 - no ball

  • 17.3
    1

    Shaheen Shah Afridi balls to Asif Ali - 1 run

  • 17.2
    4

    Shaheen Shah Afridi balls to Asif Ali - Four runs

  • 17.1

    Shaheen Shah Afridi balls to Asif Ali - no run

  • 16th Over

    Haris Rauf 4 Runs1 Wickets8.37 Run Rate6/13435 Runs Required on 24 Remaining Balls
  • 16.6

    Haris Rauf balls to Hasan Ali - no run

  • 16.5
    1

    Haris Rauf balls to Asif Ali - 1 run

  • 16.4
    1

    Haris Rauf balls to Hasan Ali - 1 run

  • 16.3
    1

    Haris Rauf balls to Asif Ali - 1 run

  • 16.2
    1

    Haris Rauf balls to Hasan Ali - 1 run

  • 16.1
    W

    Haris Rauf balls to AD Hales - Wicket

  • 15th Over

    Shaheen Shah Afridi 4 Runs8.66 Run Rate5/13239 Runs Required on 30 Remaining Balls
  • 15.6
    2

    Shaheen Shah Afridi balls to Asif Ali - 2 runs

  • 15.5

    Shaheen Shah Afridi balls to Asif Ali - no run

  • 15.4

    Shaheen Shah Afridi balls to Asif Ali - no run

  • 15.3

    Shaheen Shah Afridi balls to Asif Ali - no run

  • 15.2

    Shaheen Shah Afridi balls to Asif Ali - no run

  • 15.1
    2

    Shaheen Shah Afridi balls to Asif Ali - 2 runs

  • 14th Over

    Zaman Khan 8 Runs1 Wickets9 Run Rate5/13043 Runs Required on 36 Remaining Balls
  • 14.6
    1

    Zaman Khan balls to Asif Ali - 1 run

  • 14.5

    Zaman Khan balls to Asif Ali - no run

  • 14.4
    W

    Zaman Khan balls to AD Hales - Wicket

  • 14.3
    2

    Zaman Khan balls to AD Hales - 2 runs

  • 14.2
    1

    Zaman Khan balls to Azam Khan - 1 run

  • 14.1
    4

    Zaman Khan balls to Azam Khan - Four runs

  • 13th Over

    Haris Rauf 11 Runs9.07 Run Rate4/12351 Runs Required on 42 Remaining Balls
  • 13.7
    1

    Haris Rauf balls to Azam Khan - 1 run

  • 13.6
    1

    Haris Rauf balls to AD Hales - 1 run

  • 13.5
    1

    Haris Rauf balls to Azam Khan - 1 run

  • 13.4

    Haris Rauf balls to Azam Khan - no run

  • 13.3
    1

    Haris Rauf balls to AD Hales - 1 run

  • 13.2
    2

    Haris Rauf balls to AD Hales - 2 runs

  • 13.1
    5w

    Haris Rauf balls to AD Hales - WIDE ball

  • 12th Over

    D Wiese 11 Runs8.91 Run Rate4/10762 Runs Required on 48 Remaining Balls
  • 12.7
    6

    D Wiese balls to Azam Khan - SIX runs

  • 12.6
    1

    D Wiese balls to AD Hales - 1 run

  • 12.5
    1w

    D Wiese balls to AD Hales - WIDE ball

  • 12.4
    1

    D Wiese balls to Azam Khan - 1 run

  • 12.3
    1

    D Wiese balls to AD Hales - 1 run

  • 12.2
    1

    D Wiese balls to Azam Khan - 1 run

  • 12.1

    D Wiese balls to Azam Khan - no run

  • 11th Over

    SR Patel 14 Runs8.72 Run Rate4/9873 Runs Required on 54 Remaining Balls
  • 11.6
    1

    SR Patel balls to Azam Khan - 1 run

  • 11.5

    SR Patel balls to Azam Khan - no run

  • 11.4
    1

    SR Patel balls to AD Hales - 1 run

  • 11.3
    6

    SR Patel balls to AD Hales - SIX runs

  • 11.2
    4

    SR Patel balls to AD Hales - Four runs

  • 11.1
    2

    SR Patel balls to AD Hales - 2 runs

  • 10th Over

    D Wiese 9 Runs8.2 Run Rate4/8387 Runs Required on 60 Remaining Balls
  • 10.6
    1

    D Wiese balls to AD Hales - 1 run

  • 10.5
    1

    D Wiese balls to Azam Khan - 1 run

  • 10.4
    4

    D Wiese balls to Azam Khan - Four runs

  • 10.3
    1

    D Wiese balls to AD Hales - 1 run

  • 10.2
    1

    D Wiese balls to Azam Khan - 1 run

  • 10.1
    1

    D Wiese balls to AD Hales - 1 run

  • 9th Over

    Zaman Khan 6 Runs8.11 Run Rate4/7396 Runs Required on 66 Remaining Balls
  • 9.6
    1

    Zaman Khan balls to AD Hales - 1 run

  • 9.5
    1

    Zaman Khan balls to Azam Khan - 1 run

  • 9.4
    2

    Zaman Khan balls to Azam Khan - 2 runs

  • 9.3
    1

    Zaman Khan balls to AD Hales - 1 run

  • 9.2
    1

    Zaman Khan balls to Azam Khan - 1 run

  • 9.1

    Zaman Khan balls to Azam Khan - no run

  • 8th Over

    Mohammad Hafeez 13 Runs8.37 Run Rate4/67102 Runs Required on 72 Remaining Balls
  • 8.6
    1

    Mohammad Hafeez balls to Azam Khan - 1 run

  • 8.5
    1

    Mohammad Hafeez balls to AD Hales - 1 run

  • 8.4
    1

    Mohammad Hafeez balls to Azam Khan - 1 run

  • 8.3
    4

    Mohammad Hafeez balls to Azam Khan - Four runs

  • 8.2
    6

    Mohammad Hafeez balls to Azam Khan - SIX runs

  • 8.1

    Mohammad Hafeez balls to Azam Khan - no run

  • 7th Over

    Haris Rauf 7 Runs7.71 Run Rate4/55115 Runs Required on 78 Remaining Balls
  • 7.6
    4

    Haris Rauf balls to AD Hales - Four runs

  • 7.5
    1

    Haris Rauf balls to Azam Khan - 1 run

  • 7.4

    Haris Rauf balls to Azam Khan - no run

  • 7.3
    1

    Haris Rauf balls to AD Hales - 1 run

  • 7.2

    Haris Rauf balls to AD Hales - no run

  • 7.1
    1

    Haris Rauf balls to Azam Khan - 1 run

  • 6th Over

    SR Patel 6 Runs1 Wickets7.83 Run Rate4/48122 Runs Required on 84 Remaining Balls
  • 6.6
    1

    SR Patel balls to Azam Khan - 1 run

  • 6.5

    SR Patel balls to Azam Khan - no run

  • 6.4
    W

    SR Patel balls to LA Dawson - Wicket

  • 6.3
    4

    SR Patel balls to LA Dawson - Four runs

  • 6.2

    SR Patel balls to LA Dawson - no run

  • 6.1
    1

    SR Patel balls to AD Hales - 1 run

  • 5th Over

    Zaman Khan 13 Runs1 Wickets8.2 Run Rate3/41128 Runs Required on 90 Remaining Balls
  • 5.7
    4

    Zaman Khan balls to LA Dawson - Four runs

  • 5.6
    4

    Zaman Khan balls to LA Dawson - Four runs

  • 5.5

    Zaman Khan balls to LA Dawson - no run

  • 5.4
    W

    Zaman Khan balls to Shadab Khan - Wicket

  • 5.3
    4

    Zaman Khan balls to Shadab Khan - Four runs

  • 5.2
    1w

    Zaman Khan balls to Shadab Khan - WIDE ball

  • 5.1

    Zaman Khan balls to Shadab Khan - no run

  • 4th Over

    SR Patel 11 Runs7 Run Rate2/34141 Runs Required on 96 Remaining Balls
  • 4.6
    1

    SR Patel balls to Shadab Khan - 1 run

  • 4.5
    1

    SR Patel balls to AD Hales - 1 run

  • 4.4
    1

    SR Patel balls to Shadab Khan - 1 run

  • 4.3
    2

    SR Patel balls to Shadab Khan - 2 runs

  • 4.2

    SR Patel balls to Shadab Khan - no run

  • 4.1
    6

    SR Patel balls to Shadab Khan - SIX runs

  • 3rd Over

    Shaheen Shah Afridi 1 Runs2 Wickets5.66 Run Rate2/17152 Runs Required on 102 Remaining Balls
  • 3.6
    W

    Shaheen Shah Afridi balls to WG Jacks - Wicket

  • 3.5

    Shaheen Shah Afridi balls to WG Jacks - no run

  • 3.4
    1

    Shaheen Shah Afridi balls to AD Hales - 1 run

  • 3.3
    W

    Shaheen Shah Afridi balls to PR Stirling - Wicket

  • 3.2

    Shaheen Shah Afridi balls to PR Stirling - no run

  • 3.1

    Shaheen Shah Afridi balls to PR Stirling - no run

  • 2nd Over

    SR Patel 2 Runs8 Run Rate0/16153 Runs Required on 108 Remaining Balls
  • 2.6

    SR Patel balls to AD Hales - no run

  • 2.5
    1

    SR Patel balls to PR Stirling - 1 run

  • 2.4

    SR Patel balls to PR Stirling - no run

  • 2.3

    SR Patel balls to PR Stirling - no run

  • 2.2
    1

    SR Patel balls to AD Hales - 1 run

  • 2.1

    SR Patel balls to AD Hales - no run

  • 1st Over

    Shaheen Shah Afridi 14 Runs14 Run Rate0/18155 Runs Required on 114 Remaining Balls
  • 1.6
    1

    Shaheen Shah Afridi balls to AD Hales - 1 run

  • 1.5
    1

    Shaheen Shah Afridi balls to PR Stirling - 1 run

  • 1.4
    6

    Shaheen Shah Afridi balls to PR Stirling - SIX runs

  • 1.3
    1

    Shaheen Shah Afridi balls to AD Hales - 1 run

  • 1.2
    1

    Shaheen Shah Afridi balls to PR Stirling - 1 run

  • 1.1
    4

    Shaheen Shah Afridi balls to PR Stirling - Four runs

Match Details

2nd Eliminator Match: Islamabad United vs Lahore Qalandars
Venue: Gaddafi Stadium, Lahore
Date & Time: 24th February at 07:30 PM IST and 07:00 PM Local Time
Live Streaming: Daraz App

Islamabad United vs Lahore Qalandars Pitch Report

The Gaddafi Stadium in Lahore is a ground that helps hitters and bowlers alike. The squad that wins the coin toss will be the first to bowl. Spinners can be crucial in winning a match.

Playing XIs for IU vs LQ

Islamabad United

Alex Hales, Will Jacks, Shadab Khan (c), Azam Khan (wk), Asif Ali, Faheem Ashraf, Liam Dawson, Hasan Ali, Athar Mahmood, Zahid Mahmood, Waqas Maqsood

Lahore Qalandars

Fakhar Zaman, Philip Salt (wk), Abdullah Shafique, Kamran Ghulam, Mohammad Hafeez, Harry Brook, David Wiese, Shaheen Afridi (c), Fawad Ahmed, Haris Rauf, Zaman Khan

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