Imran Khan pays a surprise visit to corona ward at PIMS hospital

On Monday, Prime Minister Imran Khan has paid a surprise visit to the corona ward at PIMS hospital.

During his surprise visit, PM Khan went to meet the patients and inquire about their health as well as reviewed the facilities provided to them.

وزیراعظم عمران خان کا پیمز ہاسپٹل میں کورونا وارڈ کا اچانک دورہ – مریضوں سے ملاقات کی ان کی خیریت دریافت کی اور ان کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا – وزیراعظم بغیر اطلاع دیئے اچانک نک پمز اسپتال پہنچ گئے@ImranKhanPTI pic.twitter.com/dhiOOT5Tke — Prime Minister’s Office, Pakistan (@PakPMO) May 10, 2021

وزیر اعظم عمران خان کا پمز ہسپتال کوویڈ وارڈ کا اچانک دورہ pic.twitter.com/yOM2BA2nqO — Prime Minister’s Office, Pakistan (@PakPMO) May 10, 2021

Earlier today, Prime Minister Imran Khan chaired a briefing on various development projects under the Public Sector Development Program, especially various projects that have been completed so far with the participation of the private sector, various projects under completion and early completion.