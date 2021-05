PM wishes Eid Mubarak, urges to show compassion towards poor

On Thursday, prime minister Imran Khan extended greetings to the Muslim Ummah on account of Eid Al-Fitr and thanked Allah Almighty for blessing with the holy month of Ramadan.

Prime Minister Imran Khan said that Allah Almighty has taught us to be patient and thankful in Ramadan and to realize others’ sufferings and hunger.

He said that the realization and compassion towards others was the real strength and identity of human society.

“The same feelings were also the characteristics of State of Medina, which we follow as our role model.’ Said the Prime Minister.

He said that ‘We should stick to the very passion to play a role to develop a human-friendly society.’

Imran Khan said that the world is facing the third wave of pandemic, therefore the people should exercise extra caution and strictly abide by the health protocols.

The precautions are also the injunctions of Islam as well as teachings of Holy Prophet Muhammad (Peace be Upon Him), he added.

Imran Khan asked the countrymen that they should take special care of the poor and needy people while celebrating Eid, particularly the families suffering financially due to the pandemic.

He also called for remembering those who had sacrificed their lives for a greater cause to bring pride to the nation.

Prime Minister Imran Khan said on the occasion of Eid, the prayers and wishes of the Pakistani nation were with the people of Indian Illegally Occupied Jammu and Kashmir.

He also prayed to Allah Almighty to keep the country blessed with the Eid festivities and protect it against calamities.

وزیراعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب عمران خان کا عیدالفطر 1442ھ کے موقع پر قوم کے نام پیغام : "عیدالفطر کے پر مسرت موقع پر میں اہل وطن اور ملت اسلامیہ کو دلی مبارک باد پیش کرتا ہوں۔"#عيد_مبارك 1/9 pic.twitter.com/tRIhXXCPgl — Prime Minister's Office, Pakistan (@PakPMO) May 13, 2021

"اللہ تعالی کا شکر ہے کہ اس نےہمیں رمضان المبارک کے فیوض و برکات سے مستفید ہونے کا موقع فراہم کیا۔ اللہ رب العزت ہمارے روزوں اور عبادات کو اپنی بارگاہ مبارک میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین" #عيد_مبارك 2/9 pic.twitter.com/lRU6JppS6k — Prime Minister's Office, Pakistan (@PakPMO) May 13, 2021

"میرے عزیز ہم وطنو! رمضان المبارک میں اللہ تعالی نے ہمیں صبر و شکر اور اپنے نفس اور ضروریات پر قابو پانے کی جس عملی تربیت سے گزارا ہے اس کا مقصد ہمارے اندر دوسروں کی تکالیف، بھوک اور پریشانی کا احساس پیدا کرنا ہے۔" #عيد_مبارك 3/9 pic.twitter.com/ObII9Qx7Py — Prime Minister's Office, Pakistan (@PakPMO) May 13, 2021

"احساس اور دوسروں کا درد ہی انسانی معاشرے کی اصل طاقت اور پہچان ہوتے ہیں اور یہی ریاست مدینہ کا خاصہ تھا جو ہمارا رول ماڈل ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پورا سال اس جذبے کو ساتھ لے کر چلیں اور معاشرے کو انسان دوست بنانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔"#EidMubarak 4/9 pic.twitter.com/ige6SjilRE — Prime Minister's Office, Pakistan (@PakPMO) May 13, 2021

"میرے پاکستانیو! جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس وقت کورونا وباء کی تیسری لہر سے نبردآزما ہیں۔ موجودہ حالات کے پیش نظر میری پوری قوم سے درخواست ہے کہ عیدالفطر کے موقع پر کورونا سے بچاؤ کے حوالے سے ایس او پیز پر مکمل طریقے سے عمل پیرا ہوں اور ہر ممکن احتیاط برتیں"#EidMubarak 5/9 pic.twitter.com/o7pkNB1UC6 — Prime Minister's Office, Pakistan (@PakPMO) May 13, 2021

"احتیاط ہمارے دین کا حکم بھی ہے اور سنت رسول ﷺبھی۔ "#EidMubarak 6/9 pic.twitter.com/zIYqzD0vR7 — Prime Minister's Office, Pakistan (@PakPMO) May 13, 2021

"آخر میں میری پوری قوم سے اپیل ہے کہ اس سال عید کی خوشیاں مناتے ہوئے اپنے ارد گرد بسنے والے بے کس و بے سہارا افراد خصوصا کورونا کی وجہ سے مشکلات کا شکار خاندانوں کا بھی خیال رکھیں۔" #EidAlFitr 7/9 pic.twitter.com/vVnNSZTBRm — Prime Minister's Office, Pakistan (@PakPMO) May 13, 2021

"آئیے اس موقع پر ان افراد اور ان خاندانوں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں جو بڑے مقاصد کے لئے بڑی قربانیاں دیکر قوم کا سر فخر سے بلند کرتے ہیں۔ عید کے اس پرمسرت موقع پر ہماری دعائیں اور نیک تمنائیں اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں۔"#Kashmir 8/9 pic.twitter.com/68UmsEYscc — Prime Minister's Office, Pakistan (@PakPMO) May 13, 2021