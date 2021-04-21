PAK vs ZIM: Zimbabwe win the toss and Elected to field first

Zimbabwe won the toss and elected to field first against Pakistan in the first Twenty20 international at Harare Sports Club.
Head to Head Stats:
There are 14 T20I matches that have been played so far between Pakistan and Zimbabwe. Pakistan enjoys a 100% win percentage against Zimbabwe in T20Is.
Squads:
Pakistan:
Babar Azam (captain), Fakhar Zaman, Arshad Iqbal, Asif Ali, Danish Aziz, Faheem Ashraf, Haider Ali, Haris Rauf, Hasan Ali, Mohammad Hafeez, Mohammad Hasnain, Mohammad Nawaz, Mohammad Rizwan, Mohammad Wasim Jnr, Sarfaraz Ahmed, Shaheen Shah Afridi, Sharjeel Khan and Usman Qadir
Zimbabwe:
Sean Williams (captain), Ryan Burl, Regis Chakabva, Tanaka Chivanga, Craig Ervine, Luke Jongwe, Tinashe Kamunhukamwe, Wessely Madhevere, Tadiwanashe Marumani, Wellington Masakadza, Tapiwa Mufudza, Blessing Muzarabani, Richard Ngarava, Brendan Taylor, Donald Tiripano