SPL 2023 (Sindh Premier League) All teams Squad Announced!

KARACHI – Sindh Premier League – Squad for All teams of Sindh Premier League upcoming season has announced.

SPL 2023 Teams:

Here are all the teams of Sindh Premier League 2023.

BENAZIRABAD LALS

Advertisement HYDERABAD BAHADURS

KARACHI GLADIATORS

KHAIRPUR ROYALS

LARKANA CHALLENGERS

SUKKUR PATRIOTS

Advertisement

BENAZIRABAD LALS SQUAD:

Shadab Khan, Shahid Afridi, Ahmed Shehzad, Fahim Ashraf, Arshad Iqbal, Sohaib Maqsood, Wahab Riaz, Arafat Minhas, Haris Sohail, Rehan Afridi, Yasir Khan, Abdul Rafay, Shayan Sheikh, Salman Hanif, Ali Hassan Baloch, Ali Razzaq, M Umar Ejaz, Muteeb Ahmed, M Saad Asif, Wahab Hasan

HYDERABAD BAHADURS SQUAD:

Shoaib Malik, Azam Khan, Khushdil Shah, Anwar Ali, Usman Khan, Mir Hamza, Hasan Nawaz, Asif Afridi, Ali Shafique, Ahmed Daniyal, Muhammad Faizan, Mehran Mumtaz, M Bilal Munir, Akasha Tahir, Jahandad Khan, M Sameer Khan, Haseeb Ur Rehman, M Arbaz Khan, Hamza Shah, Asif Ali Chandio

KARACHI GLADIATORS SQUAD:

Imad Wasim, Iftikhar Ahmed, Muhammad Haris, Haider Ali, Salman Irshad, Sahibzada Farhan, Mohammad Wasim Jr., Omair Bin Yusuf, Zahid Mehmood, Muhammad Imran Jr., Khawaja M. Nafay, M Amir Khan, Aimal Khan, Aarish Ali Khan, Muneeb Wasif, Ali Ishaq, Adeel Meo, Taimur Mustafa

Advertisement

KHAIRPUR ROYALS SQUAD:

Shan Masood, Abrar Ahmed, Aamer Jamal, Haseebullah Khan, Sameen Gul, Qasimi Akram, Tahir Baig, Khurram Shehzad, Usman Qadir, Muhamamd Zahid, Usman Khalid, Muhammad Naeem, Tayyab Abbas, Faham ul Haq, Owais Rahim Shah, M Sohail Khan, Syed Hamza Sajjad

LARKANA CHALLENGERS SQUAD:

Shahnawaz Dahani, Sarfaraz Ahmed, Muhammad Nawaz, Asad Shafiq, Abbas Afridi, Tayyab Tahir, Umaid Asif, Kashif Ali, Sufiyan Muqeem, Bismillah Khan, Irfanullah Shah, Atizaz Habib Khan, Shahzaib Bhatti, Hasan Mohsin, M Sudais Khan, Adil MEO, Sharize Siddiqui, Meet Raja, Syed M Fahad

SUKKUR PATRIOTS SQUAD:

Sharjeel Khan, Rumman Raees, Saim Ayub, Yasir Shah, Kamran Ghulam, Zeeshan Ashraf, Ahsan Bhatti, Imran Randhawa, Bilawal Bhatti, Khalid Usman, Ali Majid Shah, Sharoon Siraj, Adnan Riaz, Rana M. Naeem, M Uzair Mumtaz, M Riaz Khan, Mazar Ali Kandhro, Bilal Ahmed