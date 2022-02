PUBG Mobile Lite Redeem Codes: Pubg is one of the most entertaining games on the planet. Pubg is continually looking for ways to improve the gaming experience for its players. The players always look for exciting rewards. Pubg also often distributes redeem vouchers to users. That is something that the active users sincerely desire. So, today we’ll talk about the Pubg Redeem Code for 3 February 2022 and how to redeem the Pubg Redeem Codes.

PUBG Mobile Lite Redeem Codes Today 3 February 2022

Expiring Rewards Redeem Code – 2100 Silver Fragments DKJU10GTDSM – Free Silver Fragments DKJU8LMBPY – 800 UC UCBYSD800 – free rename card and room card MIDASBUY – Unlimited M821 Gun Skins EKJONARKJO – PUBG Operation Leo Set Legendary Outfit BBKTZEZET8 – Free PUBG Football and Chicken Popularity BBVNZBZ8M10 – 8 Red Tea Popularity BBKVZBZ8FW 1Day Jester Hero Headgear and Jester Hero Set BMTBZBZ4ET 1Day 1x Heart (Chicken) BPHEZDZV9G 1Day Combat Driver Set RAMA-DANK-AREE-M 1Day Jester Hero Set and Jester Hero Headgear HAPP-YRAM-ADAN 1Day Duelist Set RAMA-DANM-UBAR-AK 3Day Bunny Dance, 200 BP and Casual Stroll Set MRKH-ANPU-BGM 1Day Jester Hero Set and Jester Hero Headgear HEAL-TH 1Day Underground Crew Set HAPP-INES-S 1Day Piglet Set PEAC-E 3Day Locking in Los Leones PUBG-MOBIL-ELOV-EU 3Day Bunny Dance, 200 BP and Casual Stroll Set DRPIK-ACHUP-UBGM 3Day Bunny Dance, 200 BP and Casual Stroll Set QADEE-RPUB-GM 3Day Bunny Dance, 200 BP and Casual Stroll Set SOLO-KINGPU-BGM 3Day Bunny Dance, 200 BP and Casual Stroll Set KALFA-NPUB-GM 3Day Bunny Dance, 200 BP and Casual Stroll Set DUCK-YPUB-GM 60 Day Lost Frequencies – Rise LOSTF-REQPU-BGM 60 Day R3HAB Stars – Align R3HA-BPU-BG

Rundown of all PUBG Mobile Lite redeem codes released in 2022

BPRNZBNZH7B

BPCQZBZT4E

BQFUZBZ85Q

BQFTZBZDUA

BRVTZBZWBU

BQAIZBZ6J9T

BQAJZDZ37Q3

BPHEZDZV9G

BPHNZDZXPP

BPHJZDZXF8

BPGQZDZKEV

BPGHZDZBKG

BPGFZDZE9U

BMTEZBZPPC

BMTBZBZ4ET

BMTDZBZPRD

BPGFZCZQEP

BPHEZCZ949

BPHNZCZ5SH

BPHJZCZRPB

BPGQZCZRRK

BPGHZCZ6BP

PUBGMCREATIVE

BMTFZBZQNC

BMTCZBZMFS

BNBEZBZECU

BMTJZDZPPK

VEZIRBEYEID

BARISGEID

GODZILLAKONG

GODZILLAVSKONG

TITANSLASTSTAND

MONSTERDETECTED

MAY25PUBGMOBILE

CHICKENIFTAR

BEAUTY

LUCKY

R3HABPUBGM

HAPPYRAMADAN

RAMADANMUBARAK

RAMADANKAREEM

HEALTH

HAPPINESS

PEACE

BEAUTY

HAPPYEASTER

PUBGM LOVES U

PUBGM98K

BUNNY GACHA

PUBGM GROZA

PUBGMOBILELOVEU

LOSTFREQPUBGM

20180321

DRPIKACHUPUBGM

LOVEPUBGMOBILE

ALESSOPUBGM

GETTHEAIRDROP

ALWAYSAND4EVER

LUVPUBGMOBILE

THE FIRST COKEY

HAPPY3RDBIRTHDAY

DROPTHEB3AT

BJJTZBZFP4

BJHGZBAZ448

KARZBZYTR

Expiring Redeem Code Reward 3Day DKJU8LMBPY Free Silver Fragments 3Day UCBYSD800 800 UC 3Day MIDASBUY free rename card andf room card 3Day EKJONARKJO Unlimited M820 Gun Skins

LEVKIN1QPCZ – Racer Set (Gold)

VETREL2IMHX – Bumble Bee Set

ZADROT5QLHP – Stealth Brigade Set

BOBR3IBMT – Desert Ranger Set

SIWEST4YLXR – Assassin Suit and Assassin Bottom

S78FTU2XJ – New Skin (M16A4)

TQIZBZ76F – Motor Vehicle Skin

PGHZDBTFZ95U – M416 Skin (5000 users)

R89FPLM9S – Free Companion

KARZBZYTR – Skin (KAR98 Sniper)

SD14G84FCC – AKM Skin

JJCZCDZJ9U – Golden Pan

UKUZBZGWF – Free Fireworks

PUBG Mobile Korean free redeem code