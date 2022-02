First of its kind online treasure of image shayari where you can find thousands of mesmerising poetic couplets with images perfectly describing their essence. With these images, you can envisage new poetic dimensions! Read and share your favourite poems among your associates.

aa gai yaad sham Dhalte hi aa ki tujh bin is tarah ai dost ghabraata hun main aa ki tujh bin is tarah ai dost ghabraata hun main aa ki tujh bin is tarah ai dost ghabraata hun main aabaad rahenge virane shadab rahengi zanjiren aabaadi bhi dekhi hai virane bhi dekhe hain aadat hi bana li hai tum ne to 'munir' apni aadat ke baad dard bhi dene laga maza aadhi aag aur aadha pani hum donon aadmi aadmi se milta hai aadmi aadmi se milta hai aadmi peD aur makan aae kuchh abr kuchh sharab aae aae Thahre aur rawana ho gae aae Thahre aur rawana ho gae aae the hanste khelte mai-KHane mein 'firaq' aae to yun ki jaise hamesha the mehrban aae to yun ki jaise hamesha the mehrban aag ka kya hai pal do pal mein lagti hai aagah apni maut se koi bashar nahin aagah apni maut se koi bashar nahin aaghaz to hota hai anjam nahin hota aahaT si koi aae to lagta hai ki tum ho aahaT si koi aae to lagta hai ki tum ho aahaT si koi aae to lagta hai ki tum ho aahaTen sun raha hun yaadon ki aahista baat kar ki hawa tez hai bahut aai hawa na ras jo sayon ke shahr ki aai hogi kisi ko hijr mein maut aai hogi kisi ko hijr mein maut aaina dekh apna sa munh le ke rah gae aaina dekh apna sa munh le ke rah gae aaina dekh zara kya main ghalat kahta hun aaina dekh zara kya main ghalat kahta hun aaine mein wo dekh rahe the bahaar-e-husn aaj bahut din baad main apne kamre tak aa nikla tha aaj barson mein to qismat se mulaqat hui aaj dekha hai tujh ko der ke baad aaj dekha hai tujh ko der ke baad aaj jaane ki zid na karo aaj phir bujh gae jal jal ke umidon ke charagh aaj phir mujh se kaha dariya ne aaj phir nind ko aankhon se bichhaDte dekha aaj pi kar bhi wahi tishna-labi hai saqi aaj pi lene de ji lene de mujh ko saqi aaj ro kar to dikhae koi aisa rona aaj to be-sabab udas hai ji aaj to dil ke dard par hans kar aaj to mil ke bhi jaise na mile hon tujh se aaKHir ko hans paDenge kisi ek baat par aaKHir ko hans paDenge kisi ek baat par aane mein sada der lagate hi rahe tum aankh bhar aai kisi se jo mulaqat hui aankh bhar aai kisi se jo mulaqat hui aankh mein pani rakho honTon pe chingari rakho aankh mein pani rakho honTon pe chingari rakho aankh rahzan nahin to phir kya hai aankh se dur na ho dil se utar jaega aankh se dur na ho dil se utar jaega aankh se dur na ho dil se utar jaega aankh tumhaari mast bhi hai aur masti ka paimana bhi aankhen khulin to jag uThin hasraten tamam aankhen khulin to jag uThin hasraten tamam aankhon ke KHwab dil ki jawani bhi le gaya aankhon ke KHwab dil ki jawani bhi le gaya aankhon ke KHwab dil ki jawani bhi le gaya aankhon ko sab ki nind bhi di KHwab bhi diye aankhon mein KHwab chubhan sone nahin deti hai aankhon mein nami si hai chup chup se wo baiThe hain aankhon se mohabbat ke ishaare nikal aae aankhon se mohabbat ke ishaare nikal aae aankhon se pilate raho saghar mein na Dalo aao gale mil kar ye dekhen aao wapas chalen aap daulat ke taraazu mein dilon ko taulen aap daulat ke taraazu mein dilon ko taulen aap hi se na jab raha matlab aap ka e'tibar kaun kare aap ke dam se to duniya ka bharam hai qaem aap ke panw ke niche dil hai aap ki aankh se gahra hai meri ruh ka zaKHm aap ki yaad aati rahi raat bhar aap ko aata raha mere satane ka KHayal aap ko mere taaruf ki zarurat kya hai aap kya aae ki ruKHsat sab andhere ho gae aap kya aae ki ruKHsat sab andhere ho gae aap ne auron se kaha sab kuchh aap ne jhuTa wada kar ke aap pahlu mein jo baiThen to sambhal kar baiThen aap pahlu mein jo baiThen to sambhal kar baiThen aarzu hai ki tu yahan aae aarzu hai ki tu yahan aae aashiqi mein 'mir' jaise KHwab mat dekha karo aashiqi mein 'mir' jaise KHwab mat dekha karo aasman itni bulandi pe jo itraata hai aasman itni bulandi pe jo itraata hai aasman mil na saka dharti pe aaya na gaya aasmanon se farishte jo utare jaen aata hai yaad mujh ko bachpan ka wo zamana aata hai yahan sab ko bulandi se girana aata hai yahan sab ko bulandi se girana aate jate mausamon ka silsila baqi rahe aatish-e-ishq mein jo jal na maren ab andheron mein jo hum KHauf-zada baiThe hain ab aur kya kisi se marasim baDhaen hum ab aur kya kisi se marasim baDhaen hum ab bhi ek umr pe jine ka na andaz aaya ab dekh le ki sina bhi taza hua hai chaak ab dil ki tamanna hai to ai kash yahi ho ab dil ki taraf dard ki yalghaar bahut hai ab in hudud mein laya hai intizar mujhe ab ishq tamasha mujhe dikhlae hai kuchh aur ab jidhar dekhiye lagta hai ki is duniya mein ab jis ke ji mein aae wahi pae raushni ab jis taraf se chahe guzar jae karwan ab jis taraf se chahe guzar jae karwan ab jis taraf se chahe guzar jae karwan ab jo ek hasrat-e-jawani hai ab jo ek hasrat-e-jawani hai ab judai ke safar ko mere aasan karo ab judai ke safar ko mere aasan karo ab kahan hun kahan nahin hun main ab ke hum bichhDe to shayad kabhi KHwabon mein milen ab ke hum bichhDe to shayad kabhi KHwabon mein milen ab ke hum bichhDe to shayad kabhi KHwabon mein milen ab ke is bazm mein kuchh apna pata bhi dena ab ke sawan mein shararat ye mere sath hui ab ke sawan mein shararat ye mere sath hui ab ki holi mein raha be-kar rang ab kisi rah pe jalte nahin chahat ke charag ab meri tanhai bhi mujh se baghawat kar gai ab raat ki diwar ko Dhana hai zaruri ab tak ilaj-e-ranjish-e-be-ja na kar sake ab teri yaad se wahshat nahin hoti mujh ko ab to aaram karen sochti aankhen meri ab to chup-chap sham aati hai ab to ghabra ke ye kahte hain ki mar jaenge ab to ghabra ke ye kahte hain ki mar jaenge ab to ghabra ke ye kahte hain ki mar jaenge ab to is rah se wo shaKHs guzarta bhi nahin ab to KHud apni zarurat bhi nahin hai hum ko ab to KHud apni zarurat bhi nahin hai hum ko ab to kuchh bhi yaad nahin hai ab to kuchh bhi yaad nahin hai ab to mazhab koi aisa bhi chalaya jae ab to mil jao hamein tum ki tumhaari KHatir ab to un ki yaad bhi aati nahin ab to utni bhi mayassar nahin mai-KHane mein ab to utni bhi mayassar nahin mai-KHane mein ab udas phirte ho sardiyon ki shamon mein ab us ki shakl bhi mushkil se yaad aati hai ab ye aalam hai ki gham ki bhi KHabar hoti nahin ab ye bhi nahin Thik ki har dard miTa den abhi arman kuchh baqi hain dil mein abhi hamari mohabbat kisi ko kya malum abhi rah mein kai moD hain koi aaega koi jaega abhi rah mein kai moD hain koi aaega koi jaega abhi se kaise kahun tum ko bewafa sahab abhi se panw ke chhaale na dekho abhi zinda hun lekin sochta rahta hun KHalwat mein achchha hai wo bimar jo achchha nahin hota achchha hua ki ishq mein barbaad ho gae achchha hua main waqt ke mehwar se kaT gaya achchha KHasa baiThe baiThe gum ho jata hun achchha KHasa baiThe baiThe gum ho jata hun achchha KHasa baiThe baiThe gum ho jata hun achchhe isa ho marizon ka KHayal achchha hai ada hua na qarz aur wajud KHatm ho gaya agar hum kahen aur wo muskura den agar is khel mein ab wo bhi shamil hone wala hai agar KHuda na kare sach ye KHwab ho jae agar teri KHushi hai tere bandon ki masarrat mein agarche ishq mein aafat hai aur bala bhi hai agarche zor hawaon ne Dal rakkha hai ahl-e-dil ke waste paigham ho kar rah gai ai ashk na kar zulm zara der Thahar ja ai dil wo aashiqi ke fasane kidhar gae ai dil wo aashiqi ke fasane kidhar gae ai dost hum ne tark-e-mohabbat ke bawajud ai dost hum ne tark-e-mohabbat ke bawajud ai dost mohabbat ke sadme tanha hi uThane paDte hain ai gham-e-zindagi na ho naraaz ai gham-e-zindagi na ho naraaz ai hawa tu hi use eid-mubarak kahiyo ai ishq kahin le chal is pap ki basti se ai kash hamari qismat mein aisi bhi koi sham aa jae ai mauj-e-bala un ko bhi zara do chaar thapeDe halke se ai mohabbat tere anjam pe rona aaya ai mohabbat tere anjam pe rona aaya ai mohabbat tere anjam pe rona aaya ai mohabbat tere anjam pe rona aaya ai sanam wasl ki tadbiron se kya hota hai ai shama tujh pe raat ye bhaari hai jis tarah aisa lagta hai ki bujhne ki ghaDi aa pahunchi aisa nahin ki un se mohabbat nahin rahi aisi hi intizar mein lazzat agar na ho ajab andaz ke sham-o-sahar hain ajab andaz se ye ghar gira hai ajab charagh hun din raat jalta rahta hun ajab chiz hai ye mohabbat ki bazi ajab tarah ka hai mausam ki KHak uDti hai ajib dard ka rishta tha sab ke sab roe ajib haal tha ahd-e-shabab mein dil ka ajib shaKHs hai naraaz ho ke hansta hai akele rahne ki KHud hi saza qubul ki hai aks-e-KHushbu hun bikharne se na roke koi aks-e-yaad-e-yar ko dhundla kiya hai alag baiThe the phir bhi aankh saqi ki paDi hum par alag baiThe the phir bhi aankh saqi ki paDi hum par 'ali' ab ke kaThin paDa diwali ka tyauhaar andar ke hadson pe kisi ki nazar nahin andar ke hadson pe kisi ki nazar nahin andhera hai kaise tera KHat paDhun angDai bhi wo lene na pae uTha ke hath angDai par angDai leti hai raat judai ki anjaan agar ho to guzar kyun nahin jate anjam-e-wafa ye hai jis ne bhi mohabbat ki anjam-e-wafa ye hai jis ne bhi mohabbat ki apna zamana aap banate hain ahl-e-dil apne chehre se jo zahir hai chhupaen kaise apne dil ka haal na kahna kaisa lagta hai apne har har lafz ka KHud aaina ho jaunga apne hi dam se charaghan hai wagarna 'aftab' apne hone ka kuchh ehsas na hone se hua apne hone ka kuchh ehsas na hone se hua apne hone ka kuchh ehsas na hone se hua apne hone ka kuchh ehsas na hone se hua apne jalne mein kisi ko nahin karte hain sharik apne jalne mein kisi ko nahin karte hain sharik apne jalne mein kisi ko nahin karte hain sharik apne jalne mein kisi ko nahin karte hain sharik apne man mein Dub kar pa ja suragh-e-zindagi apne markaz se agar dur nikal jaoge apne sab yar kaam kar rahe hain apne sar ek bala to leni thi apni aankhon ke samundar mein utar jaane de apni aankhon ke samundar mein utar jaane de apni aankhon ke samundar mein utar jaane de apni ghurbat ki kahani hum sunaen kis tarah apni haalat ka KHud ehsas nahin hai mujh ko apni haalat ka KHud ehsas nahin hai mujh ko apni hi tegh-e-ada se aap ghayal ho gaya apni is aadat pe hi ek roz mare jaenge apni kahani dil mein chhupa kar rakhte hain apni muTThi mein chhupa kar kisi jugnu ki tarah apni nazar mein bhi to wo apna nahin raha apni nazar mein bhi to wo apna nahin raha apni si karo tum bhi apni si karen hum bhi apni si karo tum bhi apni si karen hum bhi apni si karo tum bhi apni si karen hum bhi apni to koi baat banae nahin bani apni zat ke sare KHufiya raste us par khol diye apnon ke sitam yaad na ghairon ki jafa yaad aql se sirf zehan raushan tha arz-o-sama kahan teri wusat ko pa sake asar na puchhiye saqi ki mast aankhon ka ashaar mere yun to zamane ke liye hain ashaar mere yun to zamane ke liye hain asl mein maut to KHushiyon ki ghaDi hai yaro aur bhi dukh hain zamane mein mohabbat ke siwa aur bhi dukh hain zamane mein mohabbat ke siwa aur koi chaara na tha aur koi surat na thi aur kya chahti hai gardish-e-ayyam ki hum aur kya dekhne ko baqi hai aur kya is se ziyaada koi narmi bartun aur kya is se ziyaada koi narmi bartun aur to kya tha bechne ke liye aur to kya tha bechne ke liye auron ki burai ko na dekhun wo nazar de auron ki burai ko na dekhun wo nazar de aziz itna hi rakkho ki ji sambhal jae aziz itna hi rakkho ki ji sambhal jae aziz itna hi rakkho ki ji sambhal jae aziz itna hi rakkho ki ji sambhal jae baal apne baDhate hain kis waste diwane baal apne baDhate hain kis waste diwane baat karni mujhe mushkil kabhi aisi to na thi baat saqi ki na Tali jaegi baat tak karni na aati thi tumhein baat ulTi wo samajhte hain jo kuchh kahta hun baat ulTi wo samajhte hain jo kuchh kahta hun baat ulTi wo samajhte hain jo kuchh kahta hun bacha liya mujhe tufan ki mauj ne warna bachche meri ungli thame dhire dhire chalte the badal rahe hain zamane ke rang kya kya dekh badal rahe hain zamane ke rang kya kya dekh badan ke donon kinaron se jal raha hun main baDe taban baDe raushan sitare TuT jate hain baDe tahammul se rafta rafta nikalna hai baDh ke tufan ko aaghosh mein le le apni baDhte chale gae jo wo manzil ko pa gae badla na apne-ap ko jo the wahi rahe badla na apne-ap ko jo the wahi rahe baghban ne aag di jab aashiyane ko mere bahaar aae to mera salam kah dena bahaar aae to mera salam kah dena bahakna meri fitrat mein nahin par bahana koi to ai zindagi de bahane aur bhi hote jo zindagi ke liye bahut dinon mein mohabbat ko ye hua malum bahut dinon mein mohabbat ko ye hua malum bahut hasin sahi sohbaten gulon ki magar bahut kaam lene hain dard-e-jigar se bahut kaam lene hain dard-e-jigar se bahut kam bolna ab kar diya hai bahut kam bolna ab kar diya hai bahut mushkil hai duniya ka sanwarna bahut nuqsan hota hai bahut qarib rahi hai ye zindagi hum se bahut roya wo hum ko yaad kar ke bahut tha KHauf jis ka phir wahi qissa nikal aaya bahut udas tha us din magar hua kya tha baiTha hun panw toD ke tadbir dekhna baiThe baiThe kaisa dil ghabra jata hai baiThe the jab to sare parinde the sath sath bak raha hun junun mein kya kya kuchh bandagi hum ne chhoD di hai 'faraaz' bandagi hum ne chhoD di hai 'faraaz' barabar KHafa hon barabar manaen bare duniya mein raho gham-zada ya shad raho bare duniya mein raho gham-zada ya shad raho barish sharab-e-arsh hai ye soch kar 'adam' barsat ke aate hi tauba na rahi baqi bas ab to daman-e-dil chhoD do bekar ummido bas ek bar kisi ne gale lagaya tha bas ek bar kisi ne gale lagaya tha bas ek jhijak hai yahi haal-e-dil sunane mein bas ek jhijak hai yahi haal-e-dil sunane mein bas ek moD meri zindagi mein aaya tha bas ki pabandi-e-ain-e-wafa hum se hui bas tumhaara makan dikhai diya bas yahi soch ke rahta hun main zinda is mein bas-ki dushwar hai har kaam ka aasan hona basti mein apni hindu musalman jo bas gae basti mein hai wo sannaTa jangal mat lage bayaban dur tak main ne sajaya tha bazicha-e-atfal hai duniya mere aage behtar dinon ki aas lagate hue 'habib' behtar dinon ki aas lagate hue 'habib' bekasi hai aur dil nashad hai be-KHayali mein yunhi bas ek irada kar liya be-KHudi le gai kahan hum ko be-nam sa ye dard Thahar kyun nahin jata be-nam se ek KHauf se dil kyun hai pareshan be-qarari si be-qarari hai be-saKHta bikhar gai jalwon ki kaenat bhala hua ki koi aur mil gaya tum sa bhale lagte hain schoolon ki uniform mein bachche bhare hain tujh mein wo lakhon hunar ai majma-e-KHubi bhari bazm mein raaz ki baat kah di bhari duniya mein ji nahin lagta bhul gai wo shakl bhi aaKHir bhula bhi de use jo baat ho gai pyare bhule hain rafta rafta unhen muddaton mein hum bhule hain rafta rafta unhen muddaton mein hum bhule se bhi lab par suKHan apna nahin aata bigDi hui is shahr ki haalat bhi bahut hai bikhar ke phul fazaon mein bas chhoD gaya bikhri hui wo zulf ishaaron mein kah gai bikhri hui wo zulf ishaaron mein kah gai bin tumhaare kabhi nahin aai bojh uThana shauq kahan hai majburi ka sauda hai bol paDte hain hum jo aage se bolta hun to mere honT jhulas jate hain bosa dete nahin aur dil pe hai har lahza nigah but bane rah takoge kab tak but-KHana toD Daliye masjid ko Dhaiye chahaton ka jahan hai urdu chahiye kya tumhein tohfe mein bata do warna chal chal ke thak gaya hai ki manzil nahin koi chala jaunga jaise KHud ko tanha chhoD kar 'alwi' chala tha zikr zamane ki bewafai ka chala tha zikr zamane ki bewafai ka chala tha zikr zamane ki bewafai ka chala tha zikr zamane ki bewafai ka chala tha zikr zamane ki bewafai ka chala tha zikr zamane ki bewafai ka chale gae to pukaregi har sada hum ko chale the yar baDe zoam mein hawa ki tarah chale to panw ke niche kuchal gai koi shai chale to panw ke niche kuchal gai koi shai chali ab gul ke hathon se luTa kar karwan apna chali jati hai tu ai umr-e-rafta chalo achchha hua kaam aa gai diwangi apni chalo achchha hua kaam aa gai diwangi apni chalo apni bhi jaanib ab chalen hum chalo banT lete hain apni sazaen chalo banT lete hain apni sazaen chalo farar-e-KHudi ka koi sila to mila chalo ki hum bhi zamane ke sath chalte hain chalte chalte ye gali be-jaan hoti jaegi chand bhi hairan dariya bhi pareshani mein hai chand ka husn bhi zamin se hai chand lamhon ke liye ek mulaqat rahi chand sa misra akela hai mere kaghaz par chandni raat baDi der ke baad aai hai charagh-e-rahguzar lakh tabnak sahi chehra khuli kitab hai unwan jo bhi do chehre pe sare shahr ke gard-e-malal hai chhat Tapakti thi agarche phir bhi aa jati thi nind chhoTi si baat pe KHush hona mujhe aata tha chhup jaen kahin aa ki bahut tez hai barish chhuri ka tir ka talwar ka to ghao bhara chhuri ka tir ka talwar ka to ghao bhara chori chori hum se tum aa kar mile the jis jagah chup-chap sulagta hai diya tum bhi to dekho chupke chupke raat din aansu bahana yaad hai chupke chupke raat din aansu bahana yaad hai chupke chupke raat din aansu bahana yaad hai dafn kar sakta hun sine mein tumhaare raaz ko dagh duniya ne diye zaKHm zamane se mile daim paDa hua tere dar par nahin hun main dard aisa hai ki ji chahe hai zinda rahiye dard aisa hai ki ji chahe hai zinda rahiye dard ho to dawa kare koi dard itna bhi nahin hai ki chhupa bhi na sakun dard ke phul bhi khilte hain bikhar jate hain dard ki dhup se chehre ko nikhar jaana tha dard ki raat ne ye rang bhi dikhlae hain dar-o-diwar pe shaklen si banane aai dasht ki dhup hai jangal ki ghani raaten hain dasht ki pyas kisi taur bujhai jati dasht-e-tanhai mein ai jaan-e-jahan larzan hain dasht-e-tanhai mein ai jaan-e-jahan larzan hain dastan hun main ek tawil magar daur-e-falak ke shikwe gile rozgar ke dayar-e-dil ki raat mein charagh sa jala gaya dayar-e-dil ki raat mein charagh sa jala gaya de hausle ki dad ke hum tere gham mein aaj dekh kar hum ko na parde mein tu chhup jaya kar dekh zindan se pare rang-e-chaman josh-e-bahaar dekha hai zindagi ko kuchh itne qarib se dekha hai zindagi ko kuchh itne qarib se dekha hai zindagi ko kuchh itne qarib se dekha hilal-e-id to tum yaad aa gae dekha kiye wo mast nigahon se bar bar dekhen qarib se bhi to achchha dikhai de dekhiye pate hain ushshaq buton se kya faiz dekhna chahta hun gum ho kar dekhte rahte hain KHud apna tamasha din raat dene wale ki mashiyyat pe hai sab kuchh mauquf der lagi aane mein tum ko shukr hai phir bhi aae to der se gunjte hain sannaTe dhire dhire Dhalte suraj ka safar mera bhi hai dhuen se aasman ka rang maila hota jata hai DhunDhne ko tujhe o mere na milne wale DhunDhne par bhi na milta tha mujhe apna wajud DhunDhne par bhi na milta tha mujhe apna wajud DhunDoge agar mulkon mulkon milne ke nahin nayab hain hum DhunDta phirta hun main 'iqbaal' apne aap ko DhunDta phirta hun main 'iqbaal' apne aap ko dhup mein niklo ghaTaon mein naha kar dekho dhup mein niklo ghaTaon mein naha kar dekho dhup ne guzarish ki dikha na KHwab hasin ai nasib rahne de dikhai diye yun ki be-KHud kiya dikhai diye yun ki be-KHud kiya dil aabaad kahan rah pae us ki yaad bhula dene se dil aatish-e-hijran se jalana nahin achchha dil bhi ek zid pe aDa hai kisi bachche ki tarah dil bhi pagal hai ki us shaKHs se wabasta hai dil bhi pagal hai ki us shaKHs se wabasta hai dil bhi toDa to saliqe se na toDa tum ne dil de to is mizaj ka parwardigar de dil de to is mizaj ka parwardigar de dil dhaDakne ka sabab yaad aaya dil dhaDakne ka sabab yaad aaya dil fasurda to hua dekh ke us ko lekin dil gaya tha to ye aankhen bhi koi le jata dil hi dil mein yan mohabbat apna ghar karti rahi dil hi to hai na sang-o-KHisht dard se bhar na aae kyun dil ka kya hai dil ne kitne manzar dekhe lekin dil kabhi lakh KHushamad pe bhi raazi na hua dil ke luTne ka sabab puchho na sab ke samne dil ke muamale mein natije ki fikr kya dil ki baaten dusron se mat kaho luT jaoge dil ki baaten dusron se mat kaho luT jaoge dil ki choTon ne kabhi chain se rahne na diya dil ko bhi gham ka saliqa na tha pahle pahle dil ko bhi gham ka saliqa na tha pahle pahle dil ko is tarh dekhne wale dil ko samjhao zara ishq mein kya rakkha hai dil ko teri chahat pe bharosa bhi bahut hai dil le ke muft kahte hain kuchh kaam ka nahin dil liya hai to KHuda ke liye kah do sahab dil mat Tapak nazar se ki paya na jaega dil mein ek lahr si uThi hai abhi dil mein jo mohabbat ki raushni nahin hoti dil mein kisi ke rah kiye ja raha hun main dil mein kisi ke rah kiye ja raha hun main dil mein nafrat ho to chehre pe bhi le aata hun dil na-umid to nahin nakaam hi to hai dil na-umid to nahin nakaam hi to hai dil na-umid to nahin nakaam hi to hai dil na-umid to nahin nakaam hi to hai dil na-umid to nahin nakaam hi to hai dil na-umid to nahin nakaam hi to hai dil na-umid to nahin nakaam hi to hai dil pagal hai roz nai nadani karta hai dil pagal hai roz nai nadani karta hai dil pareshan hua jata hai dil pe aae hue ilzam se pahchante hain dil pe aae hue ilzam se pahchante hain dil pe kuchh aur guzarti hai magar kya kije dil se agar kabhi tera arman jaega dil se jab lau lagi nahin hoti dil se jo baat nikalti hai asar rakhti hai dil se jo baat nikalti hai asar rakhti hai dil se niklegi na mar kar bhi watan ki ulfat dil to lete ho magar ye bhi rahe yaad tumhein dil to rota rahe or aankh se aansu na bahe dil ujDi hui ek sarae ki tarah hai dil wo hai ki fariyaad se labrez hai har waqt dil wo hai ki fariyaad se labrez hai har waqt dilbar se hum apne jab milenge dil-e-barbaad ko aabaad kiya hai main ne dil-e-wahshi ko KHwahish hai tumhaare dar pe aane ki dil-girafta hi sahi bazm saja li jae dilli kahan gain tere kuchon ki raunaqen dilon ka zikr hi kya hai milen milen na milen din guzarte hain guzarte hi chale jate hain din raat mai-kade mein guzarti thi zindagi dip jis ka mahallat hi mein jale diwar kya giri mere KHasta makan ki diwaren chhoTi hoti thin lekin parda hota tha diwaron se mil kar rona achchha lagta hai diya KHamosh hai lekin kisi ka dil to jalta hai diya KHamosh hai lekin kisi ka dil to jalta hai donon jahan teri mohabbat mein haar ke donon jahan teri mohabbat mein haar ke donon jahan teri mohabbat mein haar ke dost ban kar bhi nahin sath nibhane wala dost dil rakhne ko karte hain bahane kya kya dosti aam hai lekin ai dost dosti aam hai lekin ai dost dosti ka chalan raha hi nahin dosti kis se na thi kis se mujhe pyar na tha doston se is qadar sadme uThae jaan par dua ko hat uThate hue larazta hun duaen yaad kara di gai thin bachpan mein duaon mein asar baqi na aahon mein asar baqi Dubne wale ko tinke ka sahaara hai bahut dukh apna agar hum ko batana nahin aata duniya bas is se aur ziyaada nahin hai kuchh duniya bhi pesh aai bahut be-ruKHi ke sath duniya hai sambhal ke dil lagana duniya ke jo maze hain hargiz wo kam na honge duniya ke jo maze hain hargiz wo kam na honge duniya ke sitam yaad na apni hi wafa yaad duniya ki mahfilon se ukta gaya hun ya rab duniya ne kis ka rah-e-fana mein diya hai sath duniya ne teri yaad se begana kar diya duniya to chahti hai yunhi fasle rahen duniya to chahti hai yunhi fasle rahen duniya-e-tasawwur hum aabaad nahin karte dur rahna tha jab us ko 'mohsin' dur tak chhae the baadal aur kahin saya na tha dur tak chhae the baadal aur kahin saya na tha dushman-e-jaan hi sahi dost samajhta hun use dushmani ka safar ek qadam do qadam dushmani lakh sahi KHatm na kije rishta dushmanon ke sath mere dost bhi aazad hain dushmanon ne jo dushmani ki hai ehsas ka qissa hai sunana to paDega eid KHushiyon ka din sahi lekin ek aadat si ban gai hai tu ek aansu bhi hukumat ke liye KHatra hai ek aansu ne Duboya mujh ko un ki bazm mein ek aansu ne Duboya mujh ko un ki bazm mein ek aisi bhi tajalli aaj mai-KHane mein hai ek ajab haal hai ki ab us ko ek aur dariya ka samna tha 'munir' mujh ko ek bar us ne mujh ko dekha tha muskura kar ek bar us ne mujh ko dekha tha muskura kar ek bar us ne mujh ko dekha tha muskura kar ek bar us ne mujh ko dekha tha muskura kar ek bar us ne mujh ko dekha tha muskura kar ek be-qarar dil se mulaqat kijiye ek bewafa ko dard ka darman bana liya ek bhaTke hue lashkar ke siwa kuchh bhi nahin ek bose ke bhi nasib na hon ek chehra hai jo aankhon mein basa rahta hai ek chubhan hai ki jo bechain kiye rahti hai ek chubhan hai ki jo bechain kiye rahti hai ek din kah lijiye jo kuchh hai dil mein aap ke ek din kah lijiye jo kuchh hai dil mein aap ke ek Dubti dhaDkan ki sada log na sun len ek ek baat mein sachchai hai us ki lekin ek ek baat mein sachchai hai us ki lekin ek fursat-e-gunah mili wo bhi chaar din ek hamein aawara kahna koi baDa ilzam nahin ek hi KHwab ne sari raat jagaya hai ek ke ghar ki KHidmat ki aur ek ke dil se mohabbat ki ek KHwab ka KHayal hai duniya kahen jise ek laDka shahr ki raunaq mein sab kuchh bhul jae ek lafz-e-mohabbat ka adna ye fasana hai ek lafz-e-mohabbat ke bane lakh fasane ek lamhe mein bikhar jata hai tana-bana ek muamma hai samajhne ka na samjhane ka ek nam kya likha tera sahil ki ret par ek nam kya likha tera sahil ki ret par ek naya zaKHm mila ek nai umr mili ek raat aap ne ummid pe kya rakkha hai ek raat chandni mere bistar pe aai thi ek raat wo gaya tha jahan baat rok ke ek raat wo gaya tha jahan baat rok ke ek raat wo gaya tha jahan baat rok ke ek roz chhin legi hamin se zamin hamein ek roz khel khel mein hum us ke ho gae ek safar mein koi do bar nahin luT sakta ek shajar aisa mohabbat ka lagaya jae ek tabir ki surat nazar aai hai idhar ek tishna-lab ne baDh ke jo saghar uTha liya ek umr kaT gai hai tere intizar mein ek wo hain ki jinhen apni KHushi le Dubi ek wo hain ki jinhen apni KHushi le Dubi ek yaad ki maujudgi sah bhi nahin sakte ek yaad rah gai hai magar wo bhi kam nahin ek yaad rah gai hai magar wo bhi kam nahin ek zara si bhul pe hum ko itna tu badnam na kar ek zindagi amal ke liye bhi nasib ho farishte se baDh kar hai insan banna farishton se bhi achchha main bura hone se pahle tha farishton se bhi achchha main bura hone se pahle tha farz karo hum ahl-e-wafa hon, farz karo diwane hon firaq-e-yar ne bechain mujh ko raat bhar rakkha fursat mein raha karte hain fursat se zyaada gahe gahe bas ab yahi ho kya gahe gahe ki mulaqat hi achchhi hai 'amir' galiyon ki udasi puchhti hai ghar ka sannaTa kahta hai ganwai kis ki tamanna mein zindagi main ne gar bazi ishq ki bazi hai jo chaho laga do Dar kaisa gar bazi ishq ki bazi hai jo chaho laga do Dar kaisa gar bazi ishq ki bazi hai jo chaho laga do Dar kaisa gar bazi ishq ki bazi hai jo chaho laga do Dar kaisa gar Dubna hi apna muqaddar hai to suno gar mere dil ko churaya nahin tu ne zalim gar tujh mein hai wafa to jafakar kaun hai garche gul ki sej ho tis par bhi uD jati hai nind garmi-e-hasrat-e-nakaam se jal jate hain ghabra na sitam se na karam se na ada se ghalat baaton ko KHamoshi se sunna hami bhar lena gham har ek aankh ko chhalkae zaruri to nahin gham ka KHazana tera bhi hai mera bhi gham ka sahra na mila dard ka dariya na mila gham ki barish ne bhi tere naqsh ko dhoya nahin ghuTan si hone lagi us ke pas jate hue go hath ko jumbish nahin aankhon mein to dam hai go hath ko jumbish nahin aankhon mein to dam hai go zara si baat par barson ke yarane gae go zara si baat par barson ke yarane gae guftugu achchhi lagi zauq-e-nazar achchha laga guftugu un se roz hoti hai guftugu un se roz hoti hai gulabi gal par kuchh rang mujh ko bhi jamane do gulon mein rang bhare baad-e-nau-bahaar chale gulon mein rang bhare baad-e-nau-bahaar chale gulon mein rang bhare baad-e-nau-bahaar chale gumshudgi hi asl mein yaro rah-numai karti hai gumshudgi hi asl mein yaro rah-numai karti hai gungunati hui aati hain falak se bunden guzar jaegi sari raat is mein guzar jaenge jab din guzre aalam yaad aaenge guzarne hi na di wo raat main ne haal kuchh ab ke juda hai tere diwanon ka haal-e-dil hum bhi sunate lekin haal-e-dil kyun kar karen apna bayan achchhi tarah had hai apni taraf nahin main bhi had hai apni taraf nahin main bhi had hai apni taraf nahin main bhi hae kya daur-e-zindagi guzra hae re majburiyan mahrumiyan nakaamiyan hai aaj ruKH hawa ka muafiq to chal nikal hai dhyan jo apna kahin ai mah-jabin aur hai intizar muqaddar to intizar karo hai justuju ki KHub se hai KHub-tar kahan hai KHushi intizar ki har dam hai kuchh to baat 'momin' jo chha gai KHamoshi hai mashq-e-suKHan jari chakki ki mashaqqat bhi hain aur bhi duniya mein suKHan-war bahut achchhe hain aur bhi duniya mein suKHan-war bahut achchhe hamare aib ne be-aib kar diya hum ko hamare aib ne be-aib kar diya hum ko hamare baad andhera rahega mahfil mein hamare ghar ki diwaron pe 'nasir' hamare ghar ki diwaron pe 'nasir' hamare KHwab chori ho gae hain hamare shahr ke logon ka ab ahwal itna hai hamare shahr mein hai wo gurez ka aalam hamari muskurahaT par na jaana hamein bhi aaj hi karna tha intizar us ka hamein bhi aaj hi karna tha intizar us ka hamein bhi aaj hi karna tha intizar us ka hamein bhi nind aa jaegi hum bhi so hi jaenge hamein bhi nind aa jaegi hum bhi so hi jaenge hamein bhi nind aa jaegi hum bhi so hi jaenge hamein bhi nind aa jaegi hum bhi so hi jaenge hamein dekho hamare pas baiTho hum se kuchh sikho hamein tanhaiyon mein yun to kya kya yaad aata hai hamein to KHair koi dusra achchha nahin lagta hamein to un ki mohabbat hai koi kuchh samjhe ham-safar chahiye hujum nahin ham-safar ho to koi apna-sa han unhin logon se duniya mein shikayat hai hamein han unhin logon se duniya mein shikayat hai hamein hans ke farmate hain wo dekh ke haalat meri hans ke farmate hain wo dekh ke haalat meri hansi mein kaTti thin raaten KHushi mein din guzarta tha hansi thami hai in aankhon mein yun nami ki tarah har dhaDakte patthar ko log dil samajhte hain har ek aankh ko kuchh TuTe KHwab de ke gaya har ek baat ko chup-chap kyun suna jae har ek baat ko chup-chap kyun suna jae har ek gham nichoD ke har ek baras jiye har ek ne dekha mujhe apni apni nazron se har ek ne dekha mujhe apni apni nazron se har ek se suna naya fasana hum ne har mulaqat pe sine se lagane wale har musibat ka diya ek tabassum se jawab har taraf har jagah be-shumar aadmi har taraf thi KHamoshi aur aisi KHamoshi har taraf yar ka tamasha hai har waqt khilte phul ki jaanib taka na kar hashr mein kaun gawahi meri dega 'saghar' hasti hi apni kya hai zamane ke samne haTao aaina ummid-war hum bhi hain hath kanTon se kar liye zaKHmi hath kanTon se kar liye zaKHmi hath rakh kar jo wo puchhe dil-e-betab ka haal hausla kho na diya teri nahin se hum ne hawa charagh bujhane lagi to hum ne bhi hawa daraKHton se kahti hai dukh ke lahje mein hawa ke dosh pe rakkhe hue charagh hain hum hawa mein nashsha hi nashsha faza mein rang hi rang hayat le ke chalo kaenat le ke chalo hazar barq gire lakh aandhiyan uTThen hazar barq gire lakh aandhiyan uTThen hazar dam se nikla hun ek jumbish mein hazar dard shab-e-arzu ki rah mein hai hazar shama farozan ho raushni ke liye hazar tarah ke the ranj pichhle mausam mein hazar tarah ki mai pi hazar tarah ke zahr hazaron kaam mohabbat mein hain maze ke 'dagh' hazaron kaam mohabbat mein hain maze ke 'dagh' hazaron KHwahishen aisi ki har KHwahish pe dam nikle hazaron KHwahishen aisi ki har KHwahish pe dam nikle hazaron KHwahishen aisi ki har KHwahish pe dam nikle hazaron sal nargis apni be-nuri pe roti hai ho gae nam-e-butan sunte hi 'momin' be-qarar ho gai hai pir parwat si pighalni chahiye ho jae jahan sham wahin un ka basera ho jaegi jab tum se shanasai zara aur ho jaegi jab tum se shanasai zara aur hosh walon ko KHabar kya be-KHudi kya chiz hai hosh walon ko KHabar kya be-KHudi kya chiz hai hosh-mandi se jahan baat na banti ho 'sahar' hoti kahan hai dil se juda dil ki aarzu hua hai tujh se bichhaDne ke baad ye malum hu-ba-hu aap hi ki murat hai hue is qadar mohazzab kabhi ghar ka munh na dekha hue madfun-e-dariya zer-e-dariya tairne wale hui ek KHwab se shadi meri tanhai ki hui muddat ki 'ghaalib' mar gaya par yaad aata hai hum aah bhi karte hain to ho jate hain badnam hum aaj rah-e-tamanna mein ji ko haar aae hum aap qayamat se guzar kyun nahin jate hum ahl-e-arzu pe ajab waqt aa paDa hum bhul sake hain na tujhe bhul sakenge hum hain rahi pyar ke hum se kuchh na boliye hum hi mein thi na koi baat yaad na tum ko aa sake hum hue tum hue ki 'mir' hue hum jis ke ho gae wo hamara na ho saka hum jis ke ho gae wo hamara na ho saka hum jis ke ho gae wo hamara na ho saka hum jo shab ko na-gahan us shoKH ke pale paDe hum KHuda ke kabhi qail hi na the hum kisi bahrupiye ko jaan len mushkil nahin hum ko aapas mein mohabbat nahin karne dete hum ko achchha nahin lagta koi hamnam tera hum ko achchha nahin lagta koi hamnam tera hum ko malum hai jannat ki haqiqat lekin hum ko miTa sake ye zamane mein dam nahin hum ko na mil saka to faqat ek sukun-e-dil hum kya jaanen qissa kya hai hum Thahre diwane log hum labon se kah na pae un se haal-e-dil kabhi hum labon se kah na pae un se haal-e-dil kabhi hum labon se kah na pae un se haal-e-dil kabhi hum musafir yunhi masruf-e-safar jaenge hum ne aadab-e-gham ka pas kiya hum ne aksar tumhaari rahon mein hum ne dekha hai zamane ka badalna lekin hum ne kanTon ko bhi narmi se chhua hai aksar hum ne kanTon ko bhi narmi se chhua hai aksar hum parwarish-e-lauh-o-qalam karte rahenge hum raaton ko uTh uTh ke jin ke liye rote hain hum se pahle bhi musafir kai guzre honge hum se puchho ki ghazal kya hai ghazal ka fan kya hum shaiKH na leader na musahib na sahafi hum sitaron ki tarah Dub gae hum to hain pardes mein des mein nikla hoga chand hum to kuchh der hans bhi lete hain hum to samjhe the ki ek zaKHm hai bhar jaega hum to samjhe the ki ek zaKHm hai bhar jaega hum to samjhe the ki hum bhul gae hain un ko hum to tamam umr teri hi ada rahe hum to tamam umr teri hi ada rahe hum tum mein kal duri bhi ho sakti hai hum tum mein kal duri bhi ho sakti hai hum tum mile na the to judai ka tha malal hum un ko soch mein gum dekh kar wapas chale aae hum use yaad bahut aaenge husn kafir tha ada qatil thi baaten sehr thin husn kahta tha chheDne wale husn ke samajhne ko umr chahiye jaanan husn ko husn banane mein mera hath bhi hai husn ko husn banane mein mera hath bhi hai ibn-e-maryam hua kare koi ilahi mere dost hon KHairiyat se ilaj apna karaate phir rahe ho jaane kis kis se ilaj apna karaate phir rahe ho jaane kis kis se ilaj apna karaate phir rahe ho jaane kis kis se ilaj ye hai ki majbur kar diya jaun in andheron se pare is shab-e-gham se aage in andheron se pare is shab-e-gham se aage in duriyon ne aur baDha di hain qurbaten in shoKH hasinon ki ada aur hi kuchh hai inhi gham ki ghaTaon se KHushi ka chand niklega inhin pattharon pe chal kar agar aa sako to aao insan ke lahu ko piyo izn-e-am hai insan ki duniya mein insan hai pareshan kyun insan ki KHwahishon ki koi intiha nahin intiha tak baat le jata hun main irade bandhta hun sochta hun toD deta hun irade bandhta hun sochta hun toD deta hun irade bandhta hun sochta hun toD deta hun irade bandhta hun sochta hun toD deta hun is haal mein kab tak yunhi ghuT ghuT ke jiyunga is nahin ka koi ilaj nahin is raste mein jab koi saya na paega is raste mein jab koi saya na paega is sadgi pe kaun na mar jae ai KHuda is sadgi pe kaun na mar jae ai KHuda is safar mein nind aisi kho gai is safar mein nind aisi kho gai is safar mein nind aisi kho gai is safar mein nind aisi kho gai is safar se koi lauTa nahin kis se puchhen is se pahle ki be-wafa ho jaen is shahr mein chalti hai hawa aur tarah ki is shahr mein kis se milen hum se to chhuTin mahfilen is shahr-e-be-charagh mein jaegi tu kahan is tarah rasm mohabbat ki ada hoti hai is ummid pe roz charagh jalate hain is zindagi mein itni faraghat kise nasib ishq hai iKHtiyar ka dushman ishq hai ishq ye mazaq nahin ishq hai ji ka ziyan ishq mein rakkha kya hai ishq hi ishq hai jahan dekho ishq ho jaega meri dastan-e-ishq se ishq ke hijje bhi jo na jaanen wo hain ishq ke dawedar ishq ki aaj intiha kar do ishq ki choT ka kuchh dil pe asar ho to sahi ishq ki choT ka kuchh dil pe asar ho to sahi ishq nazuk-mizaj hai behad ishq nazuk-mizaj hai behad ishq ne 'ghaalib' nikamma kar diya ishq ne 'ghaalib' nikamma kar diya ishq par zor nahin hai ye wo aatish 'ghaalib' ishq par zor nahin hai ye wo aatish 'ghaalib' ishq se log mana karte hain ishq sunte the jise hum wo yahi hai shayad ishq tha aur aqidat se mila karte the ishq tha aur aqidat se mila karte the ishrat-e-qatra hai dariya mein fana ho jaana ishwa bhi hai shoKHi bhi tabassum bhi haya bhi ishwa bhi hai shoKHi bhi tabassum bhi haya bhi isi bikhre hue lahje pe guzare jao isi umid pe jalti hain dasht dasht aanhken itna kyun sharmate hain itne hisson mein baT gaya hun main itne mayus to haalat nahin itne mayus to haalat nahin itni sari yaadon ke hote bhi jab dil mein ittifaq apni jagah KHush-qismati apni jagah ittifaq apni jagah KHush-qismati apni jagah jaan leni thi saf kah dete jaane kis ki thi KHata yaad nahin jaane kis rang se ruThegi tabiat us ki jaane kya Than ke uThta hun nikalne ke liye jaane main kaun tha logon se bhari duniya mein jaane wale hamari mahfil se jaanta hai ki wo na aaenge jaanti hun ki wo KHafa bhi nahin jab bhi aata hai mera nam tere nam ke sath jab bhi aata hai mera nam tere nam ke sath jab bhi aati hai teri yaad kabhi sham ke baad jab bhi mile hum un se unhon ne yahi kaha jab bhi teri qurbat ke kuchh imkan nazar aae jab chaha KHud ko shad ya nashad kar liya jab hua zikr zamane mein mohabbat ka 'shakil' jab KHafa hota hai to yun dil ko samjhata hun main jab ki tujh bin nahin koi maujud jab main chalun to saya bhi apna na sath de jab main chalun to saya bhi apna na sath de jab pyar nahin hai to bhula kyun nahin dete jab safina mauj se Takra gaya jab safina mauj se Takra gaya jab se tu ne mujhe diwana bana rakkha hai jab se us ne shahr ko chhoDa har rasta sunsan hua jab talak rahe jita chahiye hanse bole jab tera aasra nahin milta jab tum se mohabbat ki hum ne tab ja ke kahin ye raaz khula jab us zulf ki baat chali jab yar ne uTha kar zulfon ke baal bandhe jab yar ne uTha kar zulfon ke baal bandhe jadu hai ya tilism tumhaari zaban mein jafa ke zikr pe tum kyun sambhal ke baiTh gae jagmagata hua KHanjar mere sine mein utar jagta hun main ek akela duniya soti hai jahan ek shaKHs bhi milta nahin hai chahne se jahan jahan teri nazron ki os Tapki hai jahilon ko salam karna hai jaisa socho waisa matlab hota hai jaise do mulkon ko ek sarhad alag karti hui jala wo shama ki aandhi jise bujha na sake jama karti hai mujhe raat bahut mushkil se jama karti hai mujhe raat bahut mushkil se jate hue kahte ho qayamat ko milenge jati thi koi rah akeli kisi jaanib 'jaun' duniya ki chaakari kar ke jawab deta hai mere har ek sawal ka wo jhuki jhuki si nazar be-qarar hai ki nahin jhunjhlae hain lajae hain phir muskurae hain jhuT bola hai to qaem bhi raho us par 'zafar' ji bahut chahta hai sach bolen ji DhunDta hai phir wahi fursat ki raat din jin ke kirdar se aati ho sadaqat ki mahak jin ke liye apne to yun jaan nikalte hain jin ki yaaden hain abhi dil mein nishani ki tarah jin ki yaadon se raushan hain meri aankhen jin ko apni KHabar nahin ab tak jin se mil kar zindagi se ishq ho jae wo log jis bhi fankar ka shahkar ho tum jis ki aankhon mein kaTi thin sadiyan jis ki baaton ke fasane likkhe jis ki KHatir main bhula baiTha tha apne aap ko jis ko tai kar na sake aadmi sahra hai wahi jis mein amal ka josh nahin wo shabab kya jis par tamam umr bahut naz tha mujhe jis se mil baiThe lagi wo shakl pahchani hui jise ishq ka tir kari lage jise kahte ho tum ek qatra-e-ashk jise kahte ho tum ek qatra-e-ashk jise tum DhunDti rahti ho mujh mein jitna dekho use thakti nahin aankhen warna jitni buri kahi jati hai utni buri nahin hai duniya jo bujh gae the charagh phir se jala raha hai jo ek lafz ki KHushbu na rakh saka mahfuz jo ek lafz ki KHushbu na rakh saka mahfuz jo guzari na ja saki hum se jo hamein pa ke bhi khone se bahut pichhe tha jo hamein pa ke bhi khone se bahut pichhe tha jo hua 'jaun' wo hua bhi nahin jo hum pe guzre the ranj sare jo KHud pe guzre to log samjhe jo ishq chahta hai wo hona nahin hai aaj jo jalata hai kisi ko KHud bhi jalta hai zarur jo kaha main ne ki pyar aata hai mujh ko tum par jo log guzarte hain musalsal rah-e-dil se jo log mera naqsh-e-qadam chum rahe the jo mila us ne bewafai ki jo miTa hai tere jamal par wo har ek gham se guzar gaya jo motiyon ki talab ne kabhi udas kiya jo paDha hai use jina hi nahin hai mumkin jo paDha hai use jina hi nahin hai mumkin jo pardon mein KHud ko chhupae hue hain jo sham hoti hai har roz haar jata hun jo sunna chaho to bol uTThenge andhere bhi jo tu nahin hai to ye mukammal na ho sakengi jo tumhaari tarah tum se koi jhuTe wade karta jo un masum aankhon ne diye the junun-e-ishq ki rasm-e-ajib kya kahna justuju jis ki thi us ko to na paya hum ne justuju khoe huon ki umr bhar karte rahe justuju khoe huon ki umr bhar karte rahe kaam ab koi na aaega bas ek dil ke siwa kaam sab ghair-zaruri hain jo sab karte hain kab dhup chali sham Dhali kis ko KHabar hai kab Thahrega dard ai dil kab raat basar hogi kab Thahrega dard ai dil kab raat basar hogi kabhi aankhon pe kabhi sar pe biThae rakhna kabhi bhul kar kisi se na karo suluk aisa kabhi bhule se bhi ab yaad bhi aati nahin jin ki kabhi hawa to kabhi KHak-e-rahguzar hona kabhi is raushni ki qaid se bahar bhi niklo tum kabhi jo KHwab tha wo pa liya hai kabhi jo KHwab tha wo pa liya hai kabhi kabhi to kisi ajnabi ke milne par kabhi KHud pe kabhi haalat pe rona aaya kabhi kisi ko mukammal jahan nahin milta kabhi main apne hathon ki lakiron se nahin uljha kabhi main apne hathon ki lakiron se nahin uljha kabhi to dair-o-haram se tu aaega wapas kabhi to sham Dhale apne ghar gae hote kabhi un ko milti nahin koi manzil kabhi ye fikr ki wo yaad kyun karenge hamein kabhu rona kabhu hansna kabhu hairan ho jaana kaghaz ki naw bhi hai khilaune bhi hain bahut kah do in hasraton se kahin aur ja basen kah do in hasraton se kahin aur ja basen kah do in hasraton se kahin aur ja basen kah do in hasraton se kahin aur ja basen kah raha hai shor-e-dariya se samundar ka sukut kaha tha tum se ki ye rasta bhi Thik nahin kaha tha tum se ki ye rasta bhi Thik nahin kahan main jaun gham-e-ishq-e-raegan le kar kahan milegi bhala is sitamgari ki misal kahe koi kis se satana tumhaara kahin kho na jae qayamat ka din kahin na tha wo dariya jis ka sahil tha main kahin sher o naghma ban ke kahin aansuon mein Dhal ke kahin tha main mujhe hona kahin tha kahin wo aa ke miTa den na intizar ka lutf kahin wo aa ke miTa den na intizar ka lutf kahin wo aa ke miTa den na intizar ka lutf kahin zamin se talluq na KHatm ho jae kahta hai bahut kuchh wo mujhe chupke hi chupke kahta hai bahut kuchh wo mujhe chupke hi chupke kahte ho ki hamdard kisi ka nahin sunte kahun kis se main ki kya hai shab-e-gham buri bala hai kahun kis se main ki kya hai shab-e-gham buri bala hai kahun kis se main ki kya hai shab-e-gham buri bala hai kai andheron ke milne se raat banti hai kai jawabon se achchhi hai KHamushi meri kai sal se kuchh KHabar hi nahin kaise kahen ki tujh ko bhi hum se hai wasta koi kaise manen ki unhen bhul gaya tu ai 'kaif' kaise rishton ko sameTen ye bikharte hue log kaise the log jin ki zabanon mein nur tha kaise TukDon mein use kar lun qubul kaise unhen bhulaun mohabbat jinhon ne ki kal teri taswir mukammal ki main ne kal yahi bachche samundar ko muqabil paenge kanp uThti hun main ye soch ke tanhai mein kanTon se dil lagao jo ta-umr sath den kapDe badal kar baal bana kar kahan chale ho kis ke liye kar raha tha gham-e-jahan ka hisab kar raha tha gham-e-jahan ka hisab kar raha tha gham-e-jahan ka hisab karoge yaad to har baat yaad aaegi karunga kya jo mohabbat mein ho gaya nakaam karunga kya jo mohabbat mein ho gaya nakaam kash dekho kabhi TuTe hue aainon ko kashti bhi nahin badli dariya bhi nahin badla katthai aankhon wali ek laDki kaun aaega yahan koi na aaya hoga kaun achchha hai is zamane mein kaun kahta hai ki maut aai to mar jaunga kaun kahta hai ki maut aai to mar jaunga kaun kahta hai ki maut aai to mar jaunga kaun kahta hai ki maut aai to mar jaunga kaun rota hai kisi aur ki KHatir ai dost kaun si wo shama thi jis ka main parwana hua kaun tanhai ka ehsas dilata hai mujhe KHabar-e-tahayyur-e-ishq sun na junun raha na pari rahi KHamosh sahi markazi kirdar to hum the KHamosh sahi markazi kirdar to hum the KHamosh zindagi jo basar kar rahe hain hum KHamosh zindagi jo basar kar rahe hain hum KHamoshi ka hasil bhi ek lambi si KHamoshi thi KHamoshi se musibat aur bhi sangin hoti hai KHanjar chale kisi pe taDapte hain hum 'amir' KHauf-e-afat se kahan dil mein riya aaegi khila rahega kisi yaad ke jazire par kho diya tum ko to hum puchhte phirte hain yahi KHub parda hai ki chilman se lage baiThe hain KHud charagh ban ke jal waqt ke andhere mein KHud charaghon ko andheron ki zarurat hai bahut KHud jise mehnat mashaqqat se banata hun 'jamal' KHud ko bikharte dekhte hain kuchh kar nahin pate hain KHud pe kya bit gai itne dinon mein tujh bin KHud pukaregi jo manzil to Thahar jaunga KHuda hi jaane 'yagana' main kaun hun kya hun KHuda jaane kis kis ki ye jaan legi KHuda ki itni baDi kaenat mein main ne KHuda ne ilm baKHsha hai adab ahbab karte hain KHuda se kya mohabbat kar sakega KHuda se mang jo kuchh mangna hai ai 'akbar' KHuda se tera chahna chahta hun KHudi ko kar buland itna ki har taqdir se pahle KHudi ko kar buland itna ki har taqdir se pahle khulegi us nazar pe chashm-e-tar aahista aahista khuli na mujh pe bhi diwangi meri barson KHush hua aisa ki main aape se bahar ho gaya KHushbu jaise log mile afsane mein KHushbu jaise log mile afsane mein KHush-nasibi mein hai yahi ek aib KHwab hi KHwab kab talak dekhun KHwab hi KHwab kab talak dekhun KHwab hote hain dekhne ke liye KHwab jo dekhe na the un ki saza to mil gai KHwab mein nam tera le ke pukar uThta hun KHwab, ummid, tamannaen, talluq, rishte KHwabon par iKHtiyar na yaadon pe zor hai kis ki hai ye taswir jo banti nahin mujh se kis kis ko bataenge judai ka sabab hum kis kis ko bataenge judai ka sabab hum kis kis tarah se mujh ko na ruswa kiya gaya kis liye dekhti ho aaina kis qadar mahdud kar deta hai gham insan ko kis se ja kar mangiye dard-e-mohabbat ki dawa kis tarah bhulaen hum is shahr ke hangame kis tarah husn-e-zaban ki ho taraqqi 'wahshat' kis tarah jama kijiye ab apne aap ko kise apna banaen koi is qabil nahin milta kise apna banaen koi is qabil nahin milta kise pane ki KHwahish hai ki 'sajid' kisi bhi waqt badal sakta hai lamha koi kisi daraKHt se sikho saliqa jine ka kisi din zindagani mein karishma kyun nahin hota kisi harf mein kisi bab mein nahin aaega kisi ka hua aaj kal tha kisi ka kisi kali kisi gul mein kisi chaman mein nahin kisi ke lauTne ki jab sada suni to khula kisi ke tum ho kisi ka KHuda hai duniya mein kisi ke zaKHm par chahat se paTTi kaun bandhega kisi ki yaad mein duniya ko hain bhulae hue kisi ko apne amal ka hisab kya dete kisi ko apne amal ka hisab kya dete kisi ko apne amal ka hisab kya dete kisi ko ghar se nikalte hi mil gai manzil kisi ko ghar se nikalte hi mil gai manzil kisi ko ghar se nikalte hi mil gai manzil kisi rais ki mahfil ka zikr hi kya hai kisi sabab se agar bolta nahin hun main kisi se aaj ka wada kisi se kal ka wada hai kitab-e-zist ka unwan ban gae ho tum kitna aasan tha bachpan mein sulana hum ko kitna aasan tha tere hijr mein marna jaanan kitna chaalak hai wo yar-e-sitamgar dekho kitna hai bad-nasib 'zafar' dafn ke liye kitna mushkil ho gaya hun hijr mein us ke so wo kitne hain log KHud ko jo kho kar udas hain kitne muflis ho gae kitne tawangar ho gae kitne nadan hain tere bhulne wale ki tujhe kitni aasani se mashhur kiya hai KHud ko kitni mehnat se paDhate hain hamare ustad koi aa kar nahin jata dilon ke aashiyanon se koi aazad ho to ho yaro koi bhi ghar mein samajhta na tha mere dukh sukh koi chaara nahin dua ke siwa koi charag jalata nahin saliqe se koi dushman koi hamdam bhi nahin sath apne koi hadsa koi kyun kisi ka lubhae dil koi kya kisi se lagae dil koi kyun kisi ka lubhae dil koi kya kisi se lagae dil koi mila to kisi aur ki kami hui hai koi nam-o-nishan puchhe to ai qasid bata dena koi samjhe to ek baat kahun koi samjhe to ek baat kahun koi samjhe to ek baat kahun koi to aisa ghar hota jahan se pyar mil jata koi tum sa bhi kash tum ko mile koi waqt batla ki tujh se milun koi zamin hai to koi aasman hai kuchal ke phenk do aankhon mein KHwab jitne hain kuchh aisa ho ki taswiron mein jal jae tasawwur bhi kuchh bhi bacha na kahne ko har baat ho gai kuchh din se zindagi mujhe pahchanti nahin kuchh din to malal us ka haq tha kuchh karo fikr mujh diwane ki kuchh kaTi himmat-e-sawal mein umr kuchh khaTakta to hai pahlu mein mere rah rah kar kuchh log KHayalon se chale jaen to soen kuchh log to KHilaf hon hasid koi to ho kuchh nahin achchha to duniya mein bura bhi kuchh nahin kuchh parindon ko to bas do chaar dane chahiyen kuchh roz nasir aao chalo ghar mein raha jae kuchh tarz-e-sitam bhi hai kuchh andaz-e-wafa bhi kuchh to tanhai ki raaton mein sahaara hota kuchh tumhaari nigah kafir thi kuchh yun lagta hai tere sath hi guzra wo bhi kuchh zulm o sitam sahne ki aadat bhi hai hum ko ku-e-qatil hai magar jaane ko ji chahe hai kya chhupate kisi se haal apna kya hasin KHwab mohabbat ne dikhaya tha hamein kya jaane kis ada se liya tu ne mera nam kya jaane kya likha tha use iztirab mein kya jaane use wahm hai kya meri taraf se kya jaane use wahm hai kya meri taraf se kya jaane use wahm hai kya meri taraf se kya kaam kiya tum ne thi ye bhi ada koi kya kahun kis tarah se jita hun kya kahun tum se main ki kya hai ishq kya kahun ubne laga hun 'jamal' kya mila tum ko mere ishq ka charcha kar ke kya mila tum ko mere ishq ka charcha kar ke kya puchhta hai hum se tu ai shoKH sitamgar kya sitam hai ki ab teri surat kya sitam hai ki ab teri surat kya sunaun dil-e-muztar ka fasana tum ko kya takalluf karen ye kahne mein kya takalluf karen ye kahne mein kya ye aafat nahin azab nahin kya zid hai ki barsat bhi ho aur nahin bhi ho kyun aaj us ka zikr mujhe KHush na kar saka kyun hijr ke shikwe karta hai kyun dard ke rone rota hai kyun kisi se wafa kare koi kyun kisi se wafa kare koi lagta hai itna waqt mere Dubne mein kyun lahja ki jaise subh ki KHushbu azan de lahu se apne zamin lala-zar dekhte the lai hayat aae qaza le chali chale lai hayat aae qaza le chali chale lakh aawara sahi shahron ke fuTpathon pe hum lakh hum sher kahen lakh ibarat likkhen lakhon shaklon ke mele mein tanha rahna mera kaam le chala jaan meri ruTh ke jaana tera le chala jaan meri ruTh ke jaana tera le chala jaan meri ruTh ke jaana tera le chala jaan meri ruTh ke jaana tera le de ke apne pas faqat ek nazar to hai lipaT jata hun man se aur mausi muskuraati hai log jis haal mein marne ki dua karte hain log kahte hain ki tu ab bhi KHafa hai mujh se lutf wo ishq mein pae hain ki ji jaanta hai mahak uThi hai faza pairahan ki KHushbu se mahak uThi hai faza pairahan ki KHushbu se mai-kade mein kya takalluf mai-kashi mein kya hijab main aadmi hun koi farishta nahin huzur main aag dekhta tha aag se juda kar ke main aahen bhar nahin sakta ki naghme ga nahin sakta main aaKHir kaun sa mausam tumhaare nam kar deta main akela hi chala tha jaanib-e-manzil magar main akela hi chala tha jaanib-e-manzil magar main apne sath rahta hun hamesha main bahut KHush tha kaDi dhup ke sannaTe mein main bahut KHush tha kaDi dhup ke sannaTe mein main bhi bahut ajib hun itna ajib hun ki bas main chahta tha ki us ko gulab pesh karun main ek ret ka paikar tha aur bikhar bhi gaya main hairan hun ki kyun us se hui thi dosti apni main hun dil hai tanhai hai main ise shohrat kahun ya apni ruswai kahun main jab bhi us ke KHayalon mein kho sa jata hun main jab so jaun in aankhon pe apne honT rakh dena main jurm ka e'tiraf kar ke main ki kaghaz ki ek kashti hun main ki kaghaz ki ek kashti hun main kya kahun kahan hai mohabbat kahan nahin main kya likhun ki jo mera tumhaara rishta hai main kyun us ko phone karun! main lakh kah dun ki aakash hun zamin hun main main le ke dil ke rishte ghar se nikal chuka hun main ne bachpan mein adhura KHwab dekha tha koi main ne dekha hai bahaaron mein chaman ko jalte main ne har bar tujh se milte waqt main ne hathon se bujhai hai dahakti hui aag main roz idhar se guzarta hun kaun dekhta hai main tamam din ka thaka hua tu tamam shab ka jaga hua main tera kuchh bhi nahin hun magar itna to bata main to is waste chup hun ki tamasha na bane main umar ke raste mein chup-chap bikhar jata main us ke wade ka ab bhi yaqin karta hun main wo sahra jise pani ki hawas le Dubi main zaKHm kha ke gira tha ki tham us ne liya main zindagi ka sath nibhata chala gaya majburiyon ko apni kahen kya kisi se hum 'majruh' likh rahe hain wo ahl-e-wafa ka nam maktab-e-ishq ka dastur nirala dekha man mausam ka kaha chhai ghaTa jam uTha mana ki is zamin ko na gulzar kar sake mana ki rang rang tera pairahan bhi hai mandir bhi saf hum ne kiye masjiden bhi pak mani hain main ne saikaDon baaten tamam umr manzil ka pata hai na kisi rahguzar ka manzil na mili to gham nahin hai maraz-e-ishq jise ho use kya yaad rahe maut bar-haq hai ek din lekin maut ka ek din muayyan hai maut ka kya kaam jab is shahr mein maut ke darinde mein ek kashish to hai 'sarwat' maut ki pahli alamat sahib mayus ho gai hai dua bhi jabin bhi mazaq-e-gham uDana ab mujhe achchha nahin lagta mazhab nahin sikhata aapas mein bair rakhna mehndi lagae baiThe hain kuchh is ada se wo mehndi lagae baiThe hain kuchh is ada se wo mehrban ho ke bula lo mujhe chaho jis waqt mehrban ho ke bula lo mujhe chaho jis waqt mehrban ho ke bula lo mujhe chaho jis waqt mera zamir bahut hai mujhe saza ke liye mera zamir bahut hai mujhe saza ke liye mere ghar se ziyaada dur sahra bhi nahin lekin mere ham-nafas mere ham-nawa mujhe dost ban ke dagha na de mere ham-nafas mere ham-nawa mujhe dost ban ke dagha na de mere jahan mein saman-zar DhunDne wale mere junun ka natija zarur niklega mere junun ka natija zarur niklega mere kapDon mein Tanga hai mere KHuda mujhe itna to mo'tabar kar de mere KHwabon ke jharokon ko sajaane wali mere liye raat ne mere liye raat ne mere rone ka jis mein qissa hai mere rone ki haqiqat jis mein thi mere saliqe se meri nibhi mohabbat mein mere sath chalne wale tujhe kya mila safar mein mere sine mein nahin to tere sine mein sahi mere suraj aa! mere jism pe apna saya kar mere TuTe hausle ke par nikalte dekh kar meri aankhon mein utarne wale meri apni aur us ki aarzu mein farq ye tha meri apni aur us ki aarzu mein farq ye tha meri apni aur us ki aarzu mein farq ye tha meri banhon mein bahakne ki saza bhi sun le meri ek chhoTi si koshish tujh ko pane ke liye meri hi baat sunti hai mujhi se baat karti hai meri KHwahish hai ki aangan mein na diwar uThe meri ruh ki haqiqat mere aansuon se puchho meri sanson ko git aur aatma ko saz deti hai meri sari zindagi ko be-samar us ne kiya meri zaban ke mausam badalte rahte hain meri zaban se meri dastan suno to sahi mil hi aate hain use aisa bhi kya ho jaega mil ke hoti thi kabhi eid bhi diwali bhi mila hai tapta sahra dekhne ko milate ho usi ko KHak mein jo dil se milta hai milate ho usi ko KHak mein jo dil se milta hai mile mujhe bhi agar koi sham fursat ki mile mujhe bhi agar koi sham fursat ki milna na milna ek bahana hai aur bas milte nahin hain apni kahani mein hum kahin milte nahin hain apni kahani mein hum kahin milti hai zindagi mein mohabbat kabhi kabhi 'mir' amdan bhi koi marta hai miTTi ki ye diwar kahin TuT na jae mizaj apna mila hi nahin zamane se mohabbat ab nahin hogi ye kuchh din baad mein hogi mohabbat ek pakiza amal hai is liye shayad mohabbat hi mein milte hain shikayat ke maze paiham mohabbat ho to jati hai mohabbat ki nahin jati mohabbat karne wale kam na honge mohabbat karne wale kam na honge mohabbat ke liye kuchh KHas dil maKHsus hote hain mohabbat ki saza tark-e-mohabbat mohabbat ki to koi had, koi sarhad nahin hoti mohabbat ko samajhna hai to naseh KHud mohabbat kar mohabbat mein bichhaDne ka hunar sab ko nahin aata mohabbat mein nahin hai farq jine aur marne ka mohabbat rahi chaar din zindagi mein mohabbat rang de jati hai jab dil dil se milta hai mohabbat rang de jati hai jab dil dil se milta hai mohabbaton mein dikhawe ki dosti na mila muaf kar na saki meri zindagi mujh ko muD ke dekha to hamein chhoD ke jati thi hayat muddat hui hai bichhDe hue apne-ap se muddat ke baad aaj use dekh kar 'munir' muddat ke baad aaj use dekh kar 'munir' muddaten guzrin mulaqat hui thi tum se muddaten ho gain bichhDe hue tum se lekin muddaton mein aaj dil ne faisla aaKHir diya mujh ko aksar udas karti hai mujh ko chhanw mein rakha aur KHud bhi wo jalta raha mujh ko pana hai to phir mujh mein utar kar dekho mujh ko samajh na pai meri zindagi kabhi mujh ko to hosh nahin tum ko KHabar ho shayad mujh ko to hosh nahin tum ko KHabar ho shayad mujh mein sat samundar shor machate hain mujh sa koi jahan mein nadan bhi na ho mujhe ab tum se Dar lagne laga hai mujhe bhi yun to baDi aarzu hai jine ki mujhe bhul jaane wale mere dil ki kuchh KHabar bhi mujhe chhoD de mere haal par tera kya bharosa hai chaaragar mujhe dil ki KHata par 'yas' sharmana nahin aata mujhe dost kahne wale zara dosti nibha de mujhe paDhta koi to kaise paDhta muKHtasar ye hai hamari dastan-e-zindagi mumkin hai yahi dil ke milane ka sabab ho mumkin hi na thi KHud se shanasai yahan tak mumkina faislon mein ek hijr ka faisla bhi tha muntazir hun teri aawaz se taswir talak musafir hain hum bhi musafir ho tum bhi musafir hi musafir har taraf hain musafir hi musafir har taraf hain musafiron se mohabbat ki baat kar lekin musafiron se mohabbat ki baat kar lekin musalsal dhup mein chalna charaghon ki tarah jalna mushkil ka samna ho to himmat na haariye mushkil ka samna ho to himmat na haariye mushkil tha kuchh to ishq ki bazi ko jitna na apne zabt ko ruswa karo sata ke mujhe na bazm apni na apna saqi na shisha apna na jam apna na dunga dil use main ye hamesha kahta tha na gul khile hain na un se mile na mai pi hai na gul khile hain na un se mile na mai pi hai na ham-safar na kisi ham-nashin se niklega na ho ki qurb hi phir marg-e-rabt ban jae na jaana ki duniya se jata hai koi na jaane kab wo palaT aaen dar khula rakhna na jaane kis ki hamein umr bhar talash rahi na jaane kis ki hamein umr bhar talash rahi na jaane kis liye ummid-war baiTha hun na jaane log Thaharte hain waqt-e-sham kahan na jaane ruTh ke baiTha hai dil ka chain kahan na kar shumar ki har shai gini nahin jati na koi ranj ka lamha kisi ke pas aae na koi wada na koi yaqin na koi umid na main samjha na aap aae kahin se na mujh ko kahne ki taqat kahun to kya ahwal na munh chhupa ke jiye hum na sar jhuka ke jiye na pane se kisi ke hai na kuchh khone se matlab hai na puchho husn ki tarif hum se na to kuchh fikr mein hasil hai na tadbir mein hai na tu zamin ke liye hai na aasman ke liye na tum hosh mein ho na hum hosh mein hain na wo iqrar karta hai na wo inkar karta hai nae daur ke nae KHwab hain nae mausamon ke gulab hain nae daur ke nae KHwab hain nae mausamon ke gulab hain nae nae lafz shor karte nafas nafas pe yahan rahmaton ki barish hai nafrat ke KHazane mein to kuchh bhi nahin baqi nafraton ka aks bhi paDne na dena zehan par nagri nagri phira musafir ghar ka rasta bhul gaya nagri nagri phira musafir ghar ka rasta bhul gaya nahaq hum majburon par ye tohmat hai muKHtari ki nahin aati to yaad un ki mahinon tak nahin aati nahin duniya ko jab parwa hamari nahin hai tum mein saliqa jo ghar banane ka nahin khel ai 'dagh' yaron se kah do nahin milte to ek adna shikayat hai na milne ki nahin nigah mein manzil to justuju hi sahi nahin nigah mein manzil to justuju hi sahi nahin nigah mein manzil to justuju hi sahi nahin tera nasheman qasr-e-sultani ke gumbad par nai subh par nazar hai magar aah ye bhi Dar hai nai subh par nazar hai magar aah ye bhi Dar hai nannhi laDki naqsha uTha ke koi naya shahr DhunDhiye na-rawa kahiye na-saza kahiye naseha tujh ko KHabar kya ki mohabbat kya hai nasib aazmane ke din aa rahe hain 'nasir' kya kahta phirta hai kuchh na suno to behtar hai na-umidi baDh gai hai is qadar nazar mili to nazaron mein banT di main ne nazar nazar mein utarna kamal hota hai nigahen muntazir hain kis ki dil ko justuju kya hai nikal laya hun ek pinjre se ek parinda nikale gae is ke mani hazar nind aati hai agar jalti hui aankhon mein nind ko log maut kahte hain nuh ka tufan ek aansu se barpa kijiye o des se aane wala hai bata pa sakenge na umr bhar jis ko paDh chuke husn ki tariKH ko hum tere baad pahli bar nazron ne chand bolte dekha palkon ki had ko toD ke daman pe aa gira pata ab tak nahin badla hamara patta patta buTa buTa haal hamara jaane hai patta patta buTa buTa haal hamara jaane hai