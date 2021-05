Eid ul Fitr 2021 Prayer Timings Lahore: Eid Namaz Timing in Lahore

Eid ul Fitr 2021 Prayer Timings: Eid Namaz Timing in Lahore

As the nation is all set to celebrate Eidul Fitr today in the country, the administration of the Eid Gahs, Mosques, and Imam Bargahs have announced Eid-ul-Fitr’s prayer timings of in the city.

Eid-ul-Fitr prayers will be held across Pakistan in strict adherence to COVID-19 precautionary measures.



Following are the Eid prayers timings in Lahore:

نمازعید کے اوقات

الہور:مکی مسجد انار کلی میں قاری اسامہ زبیر 30:5 بجے نماز عید پڑھائیں گے

الہور:جامع مسجد احسان امیر معاوی ہ روڈ نزد داراالمان راجگڑھ میں نماز عید 45:5 بجے ادا کی

جائے گی

الہور:جامع مسجد نیاز چوک سردارچپل بالل گنج میں نمازعید 00:6 بجے ادا کی جائے گی

الہور:جامع مسجدتوحیدلنک ر وڈماڈل ٹاؤن میں نمازعید 00:6 بجے ادا کی جائے گی

الہور:جامع مسجد تکیہ لہری شاہ اچھرہ میں نماز عید 15:6 بجے ادا کی جائے گی

الہور:جامعہ نعیمیہ گڑھی شاہو میں نماز عید 30:6 بجے ادا کی جائے گی

لہی ظہیر 30:6 بجے نماز عید پڑھائیں گے

ٰ

الہور:انجینئرنگ یونیورسٹی گراؤنڈمیں حافظ ہشام ا

الہور:جامع مسجد عکس جمیل مین مارکیٹ سمن آباد میں نمازعید 30:6 بجے ادا کی جائے گی

الہور:مرکزاہل حدیث راوی روڈ میں نمازعید 30:6 بجےادا کی جائے گی

الہور:جامع مسجدآسٹریلیاریلوے اسٹیشن میں نماز عید 30:6 بجے ادا کی جائے گی

الہور:مینار پاکستان گراؤنڈ میں عالمہ ابتسام الہی ظہیر 30:6 بجے نماز عید پڑھائیں گے

الہور:جامع مسجد نوراردوبازار میں نماز عید 30:6 بجے ادا کی جائے گی

الہور: جامع مسجد قباء اہل حدیث 74 چناب بالک’ ٹینکی واال پارک میں نماز عید 30:6 بجے ادا کی

جائے گی

الہور: جامع مسجد ابوہریرہ اہل حدیث داروغہ والہ میں نماز عید 30:6 بجے ادا کی جائے گی

الہور:مرکزی جامع مسجد شادمان میں نماز عید 45:6 بجے ادا کی جائے گی

الہور:جامع مسجد تکیہ سائیں سرداروارث روڈ گراؤنڈ میں نماز عید 45:6 بجے ادا کی جائے گی

الہور:جامع مسجدموسی زنجانی مسلم گنج کاچھپورہ میں نمازعید 45:6 بجے ادا کی جائے گی

الہور:جامع مسجد حنفیہ غوثیہ مین بازارکاچھپورہ میں نمازعید 45:6 بجے ادا کی جائے گی

الہور:جامع مسجد میراں حسین زنجانی میں نماز عید 45:6 بجے ادا کی جائے گی

الہور:جامع مسجد دربار حضرت شاہ جمال اچھرہ میں نماز عید 00:7 بجے ادا کی جائے گی

الہور:مرکزام الہد ٰی عزیز پل ہربنس پورہ میں نماز عید 00:7 بجے ادا کی جائے گی

الہور:جامع مسجد مدینہ پرانی انار کلی میں نماز عیدالفطر00:7 بجے ادا کی جائے گی

الہور: جامع مسجد دارالشفاء شادمان میں نمازعید 00:7 بجے ادا کی جائے گی

الہور:جامع مسجدمدینہ آٹومارکیٹ الری اڈابادامی باغ میں نماز 00:7 بجے ادا کی جائے گی

الہور:جامع مسجد دربار حضرت میاں میرمیں نماز عید 00:7 بجے ادا کی جائے گی

الہور:جامع مسجد دربار حضرت مادھوالل حسین میں نماز عید 00:7 بجے ادا کی جائے گی

الہور:جامع مسجد دربار حضرت شاہ کمال میں نماز عید 00:7 بجے ادا کی جائے گی

الہور: جامع مسجد مدینہ ٹاؤن شپ میں نماز عید 00:7 بجے ادا کی جائے گی

الہور:جامع مسجد گالب شاہ جوہر ٹاؤن میں نماز عید 00:7 بجےاداکی جائےگی

الہور: جامع مسجدسیدچراغ علی شاہ والٹن ٹریننگ سکول میں نمازعید 00:7 بجےادا کی جائے گی

الہور:جامع مسجددربارحضرت شاہ ابوالمعالی میں نماز عید 00:7 بجے ادا کی جائے گی

الہور:جامع مسجد نورانی صدر کینٹ میں نماز عید 00:7 بجے ادا کی جائے گی

الہور: جامع مسجد بابا فریدگنج شکر ٹبہ الہورمیں نماز عید 00:7 بجے ادا کی جائے گی

الہور: الل مسجد مومن پورہ میں نماز عید 00:7 بجے ادا کی جائے گی

الہور: مسجد غوثیہ موہنی روڈ میں نماز عید 00:7 بجے ادا کی جائے گی

الہور:جامع مسجدعالی سمن آبادموڑمیں نماز عید 00:7 بجے ادا کی جائے گی

الہور:جامع مسجدحنفیہ غوثیہ سکیم نمبر 2وسن پورہ میں نماز عید 00:7 بجے ادا کی جائے گی

الہور: جامع مسجد وزیر خان میں نماز عید 15:7 بجے ادا کی جائے گی

الہور: مسلم مسجد لوہاری میں نماز عید 15:7 بجے ادا کی جائے گی

الہور: جامع مسجد پیرمکی میں نماز عید 15:7 بجے ادا کی جائے گی

الہور:جامع مسجد حنفیہ فاروقیہ آخری بس سٹاپ اسالم پورہ میں نماز عید 15:7 بجےادا کی جائے گی

الہور:جامع مسجددربارحضرت پیرہادی الرنس روڈ میں نماز عید 15:7 بجے ادا کی جائے گی

الہور:جامع مسجد حنفیہ دربارپیرحاکم شاہ کوپرروڈمیں نمازعید 15:7 بجے ادا کی جائے گی

الہور:جامعہ اشرفیہ فیروز پور روڈ الہور میں نمازعید 30:7 بجے ادا کی جائے گی

الہور: جامع مسجد منصورہ میں سراج الحق 30:7 بجے نماز عید پڑھائیں گے

الہور:جامع مسجددربارحضرت داتاگنج بخش میں مفتی رمضان سیالوی 30.7بجے نماز عید پڑھائیں

گے

الہور:جامع مسجد نیال گنبد انارکلی میں مفتی محمد اسحاق ساقی 30:7 بجے نماز عید پڑھائیں گے

الہور:جامع مسجد شاہ محمد غوث میں نماز عید 30:7 بجے ادا کی جائے گی

الہور:جامع مسجدتاجےشاہ میں نماز عید 30:7 بجے ادا کی جائے گی

الہور:جامع مسجد دربارشاہ عنائیت قادری میں نماز عید 30:7 بجےادا کی جائے گی

الہور:جامع مسجدمدینہ انارکلی میں نماز عید 30:7 بجے ادا کی جائے گی

الہور:جامع مسجد تاجدارانبیالیاقت چوک سبزہ زار میں نماز عید 30:7 بجے ادا کی جائے گی

الہور:جامع مسجد سیدنا بالل نواب کالونی مصری شاہ میں نماز عید 30:7 بجے ادا کی جائے گی

الہور:جامع مسجد چوک دالگراں برانڈتھ روڈ میں نماز عید 30:7 بجے ادا کی جائے گی

الہور:جامع مسجددربارحضرت شاہ شمس قادری گاف روڈ میں نماز عید 30:7 بجے ادا کی جائے گی

الہور:جامع مسجدموالنا احمدعلی الہور ی شیرانوالہ گیٹ میں نمازعید 00:8 بجے ادا کی جائے گی

الہور:جامع مسجد ملک ایا ز رنگ محل میں نماز عید 00:8 بجے ادا کی جائے گی

الہور: عالمگیری بادشاہی مسجد میں موالنا عبدالخبیر آزاد 30:8 بجے نماز عید پڑھائیں گے

اہل تشیع کی مساجد اور امام بارگاہوں میں نماز عید کے اوقات

الہور: جامعہ عروۃ الوثقی میں نماز عید 30:6 بجے ادا کی جائے گی

الہور:مسجد الغدیردرگاہ عباس امامیہ کالونی میں نماز عید 30:6 بجے ادا کی جائے گی

الہور:جامع مسجد صاحب الزماں میں نماز عید 00:7 بجے ادا کی جائے گی

الہور: امام بارگاہ قصر عباس میں نماز عید 00:7 بجے ادا کی جائے گی

الہور:مسجد الحسن شاہ جمال میں نماز عید 00:7 بجے ادا کی جائے گی

الہور: جامعتہ المنتظر ماڈل ٹاؤن میں نماز عید 30:7 بجے ادا کی جائے گی

الہور:مسجدو امام بارگاہ بادامی باغ میں نماز عید 30:7 بجے ادا کی جائے گی

الہور:مسجد و امام بارگاہ حسینیہ ساندہ میں نماز عید 30:7 بجے ادا کی جائے گی

الہور:منہاج الحسین جوہرٹاؤن میں نماز عید 30:7 بجے ادا کی جائے گی

الہور: امام بارگاہ دربار حسین میں نماز عید 30:7 بجے ادا کی جائے گی

الہور: مسجد نواب اندرون موچی گیٹ میں نماز عید 30:7 بجے ادا کی جائے گی

الہور:امام بارگاہ نشاط کالونی میں نماز عید 30:7 بجے ادا کی جائے گی

الہور: مرکز خواجگان شادمان میں نماز عید 00:8 بجے ادا کی جائے گی

الہور:جامعہ امامیہ کربال گامے شاہ میں نماز عید 00:8 بجے ادا کی جائے گی

الہور:امام بارگاہ باب العلم نشاط کالونی میں نماز عید 00:8 بجے ادا کی جائے گی

الہور:گول باغ وحدت کالونی میں نماز عید 30:8 بجے ادا کی جائے گی

الہور:مسجد القائم زنبییہ ٹرسٹ ہنجروال ملتان روڈ میں نماز عید 30:8 بجے ادا کی جائے گی