Pakistan announces T20I and ODI squads for Sri Lanka series

LAHORE: The Pakistan Cricket Board(PCB) has announced the national squads for the three-match T20I series against Sri Lanka and the upcoming ODI tri-series involving England and Sri Lanka.
Sahibzada Farhan will captain Pakistan in the T20I series, while Shaheen Shah Afridi will continue as ODI captain.
The three T20Is against Sri Lanka will be played at Rawalpindi Cricket Stadium on Oct. 9, 11 and 13.
The 15-member T20I squad includes Sahibzada Farhan, Abdul Samad, Abrar Ahmed, Arafat Minhas, Fakhar Zaman, Hasan Nawaz, Mohammad Imran Randhawa, Khawaja Nafay, Muaz Sadaqat, Naseem Shah, Razaullah, Saim Ayub, Mohammad Salman Mirza, Shadab Khan and Sufiyan Muqeem.
Khawaja Nafay has been included as the wicketkeeper.
The ODI tri-series involving Pakistan, England and Sri Lanka will comprise seven matches. The first three matches will be played in Rawalpindi, while the remaining league matches and the final will be held in Lahore.
Shaheen will lead the 16-member ODI squad, which includes Abrar Ahmed, Salman Ali Agha, Arafat Minhas, Babar Azam, Faheem Ashraf, Fakhar Zaman, Mohammad Ghazi Ghori, Haris Rauf, Hasan Nawaz, Naseem Shah, Razaullah, Saad Baig, Saim Ayub, Shadab Khan and Sufiyan Muqeem.
Mike Hesson will serve as head coach, with Shaun Tait as bowling coach. Michael Smith has been appointed batting coach and Mansoor Amjad fielding coach.
Naved Akram Cheema will be the team manager.
Shafqat Shabbir will serve as media manager in Rawalpindi, while Syed Nazir Ahmed will handle media management in Lahore.
Col. Usman Anwari has been appointed security manager, while Dr. Wajid Ali Rifai will serve as the team doctor.