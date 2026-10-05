Pakistan announces T20I and ODI squads for Sri Lanka series

Monday, October 5, 2026
Watch Live
Monday, October 5, 2026
Watch Live
UPDATED
FUEL PRICE
05-OCT-2026
PETROL
+2.10 PKR
Rs. 392.76/ltr
DIESEL
+0.30 PKR
Rs. 399.64/ltr
Headlines
Saudi Arabia to host sixth 'Hajj conference' in Jeddah Dry plant technology introduced in Thar coal, Bilal Babar says BTS fuels K-pop frenzy with 'BE@RBRICK' teaser as new identity era begins Darya Shipilova’s death puts three Central Asian nations on plague alert Punjab CM Maryam Nawaz receives UN-Habitat award for housing program Australia probes Flydubai co-pilot’s Melbourne links Yemen forces make gains near vital Bab el-Mandeb Strait King Charles signals fresh chapter with Harry, Meghan reunion “Señorita” queen Camila Cabello sparks 'CC5' buzz with mysterious studio tease Google faces $1.3 billion UK lawsuit over alleged hidden Play Store charges U.N. Chief António Guterres arrives in Pakistan for talks Amir Muqam not in favour of governor’s rule in KP but security risks persist OPEC+ holds oil production targets steady for November as Middle East War keeps output below quotas Makkah defence pact: Pakistan, Saudi Arabia, Türkiye to meet in Riyadh on regional security 'Bayeux Tapestry' frenzy grips British Museum as Normandy masterpiece draws hours-long crowds Saudi Arabia to host sixth 'Hajj conference' in Jeddah Dry plant technology introduced in Thar coal, Bilal Babar says BTS fuels K-pop frenzy with 'BE@RBRICK' teaser as new identity era begins Darya Shipilova’s death puts three Central Asian nations on plague alert Punjab CM Maryam Nawaz receives UN-Habitat award for housing program Australia probes Flydubai co-pilot’s Melbourne links Yemen forces make gains near vital Bab el-Mandeb Strait King Charles signals fresh chapter with Harry, Meghan reunion “Señorita” queen Camila Cabello sparks 'CC5' buzz with mysterious studio tease Google faces $1.3 billion UK lawsuit over alleged hidden Play Store charges U.N. Chief António Guterres arrives in Pakistan for talks Amir Muqam not in favour of governor’s rule in KP but security risks persist OPEC+ holds oil production targets steady for November as Middle East War keeps output below quotas Makkah defence pact: Pakistan, Saudi Arabia, Türkiye to meet in Riyadh on regional security 'Bayeux Tapestry' frenzy grips British Museum as Normandy masterpiece draws hours-long crowds

Pakistan announces T20I and ODI squads for Sri Lanka series

Sahibzada Farhan will captain Pakistan in the T20I series, while Shaheen Shah Afridi will continue as ODI captain.

Web Desk October 05, 2026 Add Bol News as a trusted source

LAHORE: The Pakistan Cricket Board(PCB) has announced the national squads for the three-match T20I series against Sri Lanka and the upcoming ODI tri-series involving England and Sri Lanka.

Sahibzada Farhan will captain Pakistan in the T20I series, while Shaheen Shah Afridi will continue as ODI captain.

The three T20Is against Sri Lanka will be played at Rawalpindi Cricket Stadium on Oct. 9, 11 and 13.

The 15-member T20I squad includes Sahibzada Farhan, Abdul Samad, Abrar Ahmed, Arafat Minhas, Fakhar Zaman, Hasan Nawaz, Mohammad Imran Randhawa, Khawaja Nafay, Muaz Sadaqat, Naseem Shah, Razaullah, Saim Ayub, Mohammad Salman Mirza, Shadab Khan and Sufiyan Muqeem.

Khawaja Nafay has been included as the wicketkeeper.

The ODI tri-series involving Pakistan, England and Sri Lanka will comprise seven matches. The first three matches will be played in Rawalpindi, while the remaining league matches and the final will be held in Lahore.

Shaheen will lead the 16-member ODI squad, which includes Abrar Ahmed, Salman Ali Agha, Arafat Minhas, Babar Azam, Faheem Ashraf, Fakhar Zaman, Mohammad Ghazi Ghori, Haris Rauf, Hasan Nawaz, Naseem Shah, Razaullah, Saad Baig, Saim Ayub, Shadab Khan and Sufiyan Muqeem.

Mike Hesson will serve as head coach, with Shaun Tait as bowling coach. Michael Smith has been appointed batting coach and Mansoor Amjad fielding coach.

Naved Akram Cheema will be the team manager.

Shafqat Shabbir will serve as media manager in Rawalpindi, while Syed Nazir Ahmed will handle media management in Lahore.

Col. Usman Anwari has been appointed security manager, while Dr. Wajid Ali Rifai will serve as the team doctor.

Recommended

Sahibzada Farhan likely to lead Pakistan in Sri Lanka T20I series

Sahibzada Farhan likely to lead Pakistan in Sri Lanka T20I series
Salman Ali Agha, Shaheen Afridi face uncertain T20I future

Salman Ali Agha, Shaheen Afridi face uncertain T20I future
Sri Lanka names 16-man squad for Pakistan-England ODI tri-series

Sri Lanka names 16-man squad for Pakistan-England ODI tri-series
Sahibzada Farhan becomes highest run-scorer in a single edition

Sahibzada Farhan becomes highest run-scorer in a single edition
Pakistan beat Sri Lanka by six wickets in first T20I

Pakistan beat Sri Lanka by six wickets in first T20I
Sri Lanka announce squad for T20I series against Pakistan

Sri Lanka announce squad for T20I series against Pakistan
England set Pakistan huge challenge after first innings of 453

England set Pakistan huge challenge after first innings of 453
Pakistan face 50% match-fee fine, lose 11 WTC points in third test

Pakistan face 50% match-fee fine, lose 11 WTC points in third test
Pakistan avoid innings defeat as England need 130 to win

Pakistan avoid innings defeat as England need 130 to win
Pakistan suffer 3-0 Test series whitewash in England

Pakistan suffer 3-0 Test series whitewash in England
Pakistan reach 52-2 as rain ends second day of Edgbaston Test

Pakistan reach 52-2 as rain ends second day of Edgbaston Test
At least 25 killed in Sri Lanka prison clash between inmate groups

At least 25 killed in Sri Lanka prison clash between inmate groups